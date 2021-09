Der Restauranttest der Woche

Wald & Wiese

Die Vereinsgaststätte an der Sportanlage Rosenhöhe in Offenbach hat einen neuen Pächter. Stefano Motta haucht der von „Wald und Wiese“ umgebenen Gaststätte mit aufwendiger Modernisierung, regionaler Küche und einer Eisdiele mit hausgemachtem Gelato neues Leben ein.

Das frisch renovierte Restaurant – neben der am Waldrand der Rosenhöhe gelegen Sportgemeinschaft Rösenhöhe 1895 e.V. – punktet mit großer Sommerterrasse und einem modernen, eher puristisch eingerichteten Gastraum: Edle, helle Holztische passend zum breiten Schiffsparkett, dünne Stablampen, die von der Decke hängen, und große Fenster, die den Blick auf der Terrasse und den angrenzenden Sportplatz freigeben. Auf der Terrasse wurde der ebenfalls neu eröffnete Eissalon Mamma Lucia integriert. Wir nehmen auf einem gemütlichen Sofa an der Frontseite des Gastraums Platz. Beim Aperitif Rosé Marie erklärt uns der außergewöhnlich freundliche Service, was es außerhalb der Karte noch an Empfehlungen aus der Küche gibt. Die Karte bietet mit rund 30 Gerichten eine überschaubare Auswahl. Deftiges findet sich hier ebenso wie spezifisch Hessisches. Der gesottene Tafelspitz mit Grüner Soße samt gebackenen Kartoffelkrapfen überzeugt, die kräftige grüne Soße ist sämig und gut abgeschmeckt. Die drei Scheiben mageres Rindfleisch zerfallen förmlich auf der Gabel und sind mehr als sättigend, die selbstgemachten Kroketten eine nette Alternative. Auch das perfekt medium gegrillte 250 Gramm schwere Rumpsteak samt üppiger Portion frischer Pfifferlinge mit Schnittlauch ist geschmacklich einwandfrei. Lediglich der Handkäs hätte etwas mehr Reife und Pfeffer gebrauchen können, aber darüber trösten das frische Landbrot und die ausgebackenen Käsechips schnell hinweg. Auffällig umfangreich ist die Wein- und Getränkekarte: Allein mehr als zehn verschiedene Rumsorten sind gelistet. Der Espresso mit Milch wird direkt zum Cortado – selten, dass der Service meinen Wunsch so schnell durchschaut.



Restaurant Wald&Wiesen, Gravenbruchweg 103, Offenbach am Main, 069/836239, Mo-Sa 12-24, So 12-22 Uhr, Mo Ruhetag