Der Restauranttest der Woche

Viervorneun

Dort, wo einst im Reformhaus eingekauft wurde, werden nun Matcha-Variationen, Crêpe-Kuchen und Eggdrop-Sandwiches serviert. Das Ganze in cremefarbener Pinterest-Ästhetik mit zahlreichen Trockenblumen und -sträuchern.

Cremefarbene Wände, hohe Decken, ein lichtdurchfluteter Raum, unzählige Trockenblumen, dazwischen Gäste mit Matcha in der Tasse und Egg- drop-Sandwiches in der Hand. Betritt man das Viervorneun, ist es so, als würde man in ein Pinterest-Moodboard eintauchen. Ästhetik und Trends werden hier zelebriert, was sich auch im Publikum widerspiegelt, das die Räumlichkeiten, Getränke und Speisen in Szene setzt und fotografiert. Wuselig geht es zu. Irgendwann ist auch unsere Bestellung vollständig: Yuzu-Cold-Brew, Matcha Coconut, Matcha-Crêpe-Kuchen und ein Egg- drop-Sandwich mit Avocado-Top- ping. Bei Letzterem handelt es sich um zwei knusprige Brioche-Scheiben, die üppig mit fluffigem Rührei, würzigem Cheddarkäse, Avocadospalten, einer Art Mayo und Petersilie gefüllt sind. Erwartungsgemäß schwer zu essen, entfaltet dafür jeder Bissen die volle, herzhafte Bandbreite der Komponenten. Für jene, die sich vegan ernähren, gibt es im Viervorneun nur Kuchen – etwa den Crêpe-Kuchen, bei dem dünnste Matcha-Crêpes filigran mit einer sahnigen Creme geschichtet werden. Ein Augenschmaus und krasser Kontrast zum Sandwich, geschmacklich zart und cremig. Bleiben die Getränke, die uns fast am besten gefallen. Der Yuzu-Cold-Brew besticht durch seine sehr fruchtig-erfrischende Note, der Matcha mit Coconut ist mild und zugleich mit herber Kokosnussnote. Vielleicht nicht der Ort für den entspannten Sonntagskaffeeklatsch, aber mit Sicherheit, um neuste Trends zu probieren.



Viervorneun Flower Boutique Café, Nordend, Friedberger Landstraße 94, Tel. 20436600, Di–Do 8.56–17 Uhr, Fr-So 9.56–18 Uhr, Mo Ruhetag