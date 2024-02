Der Restauranttest der Woche

Uyghur Restaurant

Von Mantas bis Tohu Korumisi, hier gibt es traditionelle uighurische Küche

Ein winterlicher Samstagabend. Genau die richtige Jahreszeit, um dem neu eröffneten Restaurant Uyghur im Westen Frankfurts einen Besuch abzustatten, das seinen Gästen verspricht, sie mit kulinarischen Köstlichkeiten der zentralasiatischen Uigurischen Küche zu verwöhnen. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Beim Betreten des hell beleuchteten Restaurants fällt die Mischung traditioneller Dekoration und zeitgemäßem Interieur in Auge. Das Ergebnis ist einladend warm, gleichzeitig klar und nicht überladen. Die Karte bietet eine Auswahl traditioneller uighurischer Gerichte. Dazu gehören ein paar Variationen von Mantas und Tügre, wie sie hier heißen. Gefüllte Teigtaschen, die man aus anderen asiatischen Regionen zum Beispiel unter Gyoza oder Mantous kennt. Der Hauptteil der Karte besteht aus diversen Fleisch- und einigen Fischgerichten, ein paar deftigen Salaten, meistens auch mit Fleisch und Grillspießen. Als Beilagen extra aufgeführt sind Reis und handgemachte Nudeln. Am Ende der Karte gibt es noch eine Selektion von Sushi, die irgendwie deplatziert wirkt.



Auf Empfehlung der Bedienung entscheiden wir uns für einen Salat mit Rinderkutteln, gegrillte Lammspieße, sowie Tohu Korumisi, ein klassisches uighurisches Gericht aus geschmortem Hähnchenfleisch am Knochen mit Kartoffeln, Knoblauch, Ingwer, Paprika, Frühlingszwiebeln, Chillischoten und handgemachten Nudeln. Der Kuttelsalat, der auch fast nur aus diesen und ein paar Paprika, Zwiebeln und reichlich Knoblauch besteht, kommt als erstes. Er ist frisch zubereitet, leicht gewürzt mit zarter Säure. In Kombination mit Zwiebel und Paprika ist der doch recht präsente Geschmack der Kutteln dennoch schmackhaft. Dazu trinken wir süßlich-warmen Milchtee.



Die Lammstücke am Grillspieß sind wunderbar zart und nicht übertrieben gewürzt. So muss das sein. Das Tohu Korumsi (geschmorte Hähnchen) kommt auf einem großen Teller inklusive der handgemachten Nudeln in angenehm pikanter Sauce. Das Hähnchen ist zart, saftig und mit den frischen Paprikastücken und den Kartoffeln sehr schön zubereitet. Man schmeckt die frischen Gewürze, und das hier nicht künstlich nachgeholfen wurde. Das ist eine Freude und nicht immer selbstverständlich. Wir schaffen die Portion nicht komplett, sind alles in allem sehr zufrieden mit dem Essen und dem Ambiente und freuen uns über eine neue Option für authentisches uigurisches Essen in der Stadt.



Uyghur, uigurisch, Westend, Hamburger Allee 59, Tel. 068/87201689, Mo/Mi/Do 12–15 Uhr und 17–21, Fr–So 12–

21 Uhr, Di Ruhetag