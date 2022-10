Der Restauranttest der Woche

Two Hands Full

Mehr ist mehr! Ob Double Bacon Burger, Loaded Fries, Fried Chees Burger oder der Signature „Two Hands Full Burger“, im neuen Two Hands Full im Gallus hat man beim Essen alle Hände voll zu tun.

Fährt man mit der Straßenbahn die Mainzer Landstraße entlang in Richtung Westen, nimmt irgendwann die Restaurantdichte ab und die Zahl an Wohnhäusern zu. In einem Eckhaus unweit der Straßenbahnhaltestelle Rebstöcker Straße hat nun tief im Gallus, das Two Hands Full eröffnet. Ein Blick auf den Instagram-Auftritt des neuen Burger-Tempels verrät: Hier wird geklotzt und wenn überhaupt, dann nur mit Käsesauce gekleckert. Der Double Bacon mit zwei üppigen Beef Pattys, Beef Bacon, Cheddar, Zwiebeln und BBQ-Sauce liefert den Beweis: Gespart wurde lediglich am Gemüse, das dem ansonsten einwandfreien und mächtigen Burger etwas Frische verliehen hätte. Der vegane Burger kann sich ebenfalls sehen lassen: Beyond-Meat-Patty, Avocado, Tomate, Zwiebeln und Rote-Bete-Hummus sind eine tolle Kombination, die jedoch etwas mehr Würze vertragen hätte. Beilagen müssen zwar extra bestellt werden, doch die Auswahl ist vielfältig: klassische Fritten, Coleslaw oder Loaded Fries getoppt mit zum Beispiel Käsesauce und Jalapeños, Mac and Chees, Crispy Chicken oder Aioli. Wir entscheiden uns für die Variante mit Trüffel-Mayo und Parmesan. Als die Loaded Fries in einem Pfännchen zu uns an den Tisch kommen, sehen wir zwar vor lauter Sauce die Fritten nicht, doch uns erwartet eine Überraschung: Die Fritten sind trotz Trüffel-Mayo-Flut noch immer schön kross und harmonieren gut mit dem genau richtig abgeschmeckten Trüffelaroma und dem drübergestreuten Parmesan. Zwischen Supermärkten, gängigen Fast-Food-Ketten und Wohnhäusern im hinteren Gallus ist das Two Hands Full auf jeden Fall eine Bereicherung im noch ausbaufähigen Restaurantangebot der Gegend.



Two Hands Full, Burger, Gallus, Sodener Straße 1, Tel. 92020470, Mo–Fr 11.30–15 u. 17.30-22, Sa 13–22, So 14–22 Uhr