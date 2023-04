Der Restauranttest der Woche

Toasty and More

Toastbrot 2.0 – Bei Toasty and More in der Frankfurter Innenstadt gibt es den quadratisch-krossen Klassiker in neuem Gewand.

Frisches Sauerteigbrot hier. Avocado-Stullen dort. Lange Teigführung dies. Vergessenes Urkorn das. Während handwerkliche Backkunst sogar angesagter ist als noch vor der Erfindung industrieller Backtriebmittel, geht eines unter: das gute alte Toastbrot. Verhasst bei den einen, geliebt von anderen. Bei Toasty and More rückt der berüchtigte Klassiker nun ins verdiente Rampenlicht. Die Speisekarte in dem kleinen Imbiss mit exzeptionellen Öffnungszeiten – wochenends bis in die frühen Morgenstunden! – ist übersichtlich, trotzdem vielfältig und vor allem wortgewandt. Da ist etwa der „Stramme Ali“, eine türkisch inspirierte Variante des „Strammen Max“. Die leichte Schärfe der Sucuk-Wurst in Kombination mit geschmolzenem Kaşar-Käse, cremiger „Toastysauce“ und Tomate überzeugt genauso konsequent wie unser Favorit unter den „Classics“, die Frankfurter Hommage an das Philly Cheesesteak Sandwich, das FFM Cheesesteak. In gelungener Balance trifft hier die leichte Säure scharfer Jalapeños auf die Süße von karamellisierten Zwiebeln, und zartes Rindfleisch auf cremigen Käse. Fleischlose Alternativen gibt’s auch: etwa den Falafel-Toast mit kross-frittierten Falafeln, solider Knoblauchnote, Salat und gegrillter Aubergine. Lust auf Käse satt? Der Bella Italia mit Mozzarella, Basilikum, Tomaten und kräftig-würzigem Pesto wird zusätzlich mit türkischem Kaşar-Käse überbacken. Klingt verrückt? Ist es auch, aber auch richtig gut, und das macht Toasty and More zu einer echten Alternative zum sonstigen Imbiss-Angebot der Innenstadt. Das sehen offenbar nicht nur wir so, wenn hier an einem Freitagabend sogar Stadtprominenz wie Deutsch-Rapper Celo385, Teil des Rap-Duos Celo & Abdi, für einen Toast ansteht.



Toasty and More, Imbiss, Innenstadt, Schäfergasse 22, Tel. 0152/17921831