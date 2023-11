Der Restauranttest der Woche

The Crazy Italian

Dennis Schüttler hat vor wenigen Monaten The Crazy Italian im Frankfurter Europaviertel eröffnet. Neben neapolitanischer Pizza und hausgemachten Pasta-Variationen gibt es italienische Vorspeisen und Desserts in modernem Gewand.

Wo sich früher in der Europa-Allee das Restaurant Rashcook Table mit marokkanisch inspirierter Crossover-Küche befand, hat nun The Crazy Italian mit modern interpretierter italienischer Küche eröffnet. Die Atmosphäre im gemütlich modern eingerichteten Restaurant ist locker, der Kellner sehr aufmerksam. Gemäß dem Fokus der Karte gibt es für uns Pizza und Pasta sowie Caprese mit sahnigem Burrata, angerichtet mit schwarzen Oliven, frischem Basilikum, großen Chunks von fruchtigen alten Tomatensorten, Balsamico Vinaigrette und Olivenöl. Geriebene Pistazien und gepuffter Quinoa runden den bunten Teller nicht nur optisch ab. Die Pumpkin Pasta mit Kürbiscreme und süßlich gerösteten Hokkaido-Würfelchen garniert mit Rucola und Kürbiskernen kommt mit leichtem Röstaroma daher. Die eingelegten scharfen und säuerlichen Jalapeños ergeben mit dem cremigen Ziegenkäse und dem rosa Pfeffer on top ein vielfältiges Geschmackserlebnis. Die neapolitanische Pizza mit dünnem Boden und luftigem Rand punktet mit intensiv aromatischer Salsiccia, Mozzarella, einge- legten roten Zwiebeln und leicht süßlichen gehackten Pistazien. Gar nicht allzu verrückt, aber in der Summe eine stimmige Sache.



The Crazy Italian, italienisch, Gallus, Europa-Allee 43, Tel. 98191775, Mi 11–13 und 17–22, Do–So 17–22 Uhr, Mo/Di Ruhetage