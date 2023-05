Der Restauranttest der Woche

The Blasky

In der Küche des „The Blasky“ hat Kevin Petersen die Küchenleitung übernommen. Nach Stationen in der deutschen Sternegastronomie verwandelt er das Casual-Fine-Dining-Restaurant in einen aufsteigenden Stern am Frankfurter Gourmethimmel.

„Ihr müsst unbedingt das Menü ausprobieren“, so hieß es vor unserem Besuch im Rooftop-Restaurant des The Blasky Hotel in Sachsenhausen. Das Hotel selbst kann von außen betrachtet zurückhaltend als zweckmäßiger Bau beschrieben werden. Innen gestaltet sich das anders: Mit dem Aufzug geht es bis in die letzte Etage, wo sich das Restaurant mit Bar und einer Terrasse mit spektakulärem Blick über die Stadt und Skyline befindet. Was von außen an Ansehnlichkeit fehlt, holt das zeitlos modern, mit Sinn fürs Detail eingerichtete Restaurant doppelt raus. Neben einem À-la-carte-Betrieb für Hotelgäste und alle anderen, gibt es seit Dezember ein mehrgängiges Tasting-Menü. Wichtiges Detail: Damit der Spagat zwischen à la carte und Fine Dining gelingt, gibt es das Menü nur auf Vorbestellung (spätestens am Vortag). Hinter dem Pass zur offenen Küche steht seit ver- gangenem Sommer Kevin Petersen als Küchenchef am Herd. Damit ist ein Ausrufezeichen gesetzt. Schließlich bringt Petersen mit Stationen unter anderem im Restaurant Golvet und bei Tim Raue in Berlin das Rüstzeug mit, um hier mit starkem regionalem Bezug außerordentliche Speisen zu kreieren. In der mit einem Designpreis prämierten außergewöhnlich gestalteten Menükarte gibt Petersen einen Einblick in die Herkunft der von ihm verwendeten Produkte. Hier finden sich regionale Anbieter neben Lieferanten der Spitzengastronomie. Das Weinangebot beschränkt sich auf eine überschaubare Anzahl meist deutscher Weine, die sich überwiegend im Mittelklassesegment bewegen, aber wohlüberlegt ausgewählt sind. Weinraritäten oder exklusive Weine sucht man vergebens. Der Auftakt für das Menü, die Wetterfelder Lachsforelle, zeigt in der Komposition mit Gurke, frittierter Fischhaut und Borretsch schon das gesamte (Sterne-)Potential dieses Küchenteams. Die einzelnen Komponenten sind auf den Punkt zubereitet, in Aromatik und den unterschiedlichen Texturen perfekt abgestimmt. Auch der nächste Gang mit Klapperschwamm-Pilz, geräucherter Kartoffel, schwarzer Walnuss und Röstzwiebeln überzeugt. Unser Favorit ist aber der Eierstich mit Husumer Krabben, großzügig portioniertem Osietra Kaviar und Hühnerbrühe, gekrönt von einem frittierten kleinen Krabbenköpfchen. Mit Vogelberger Wagyu und Dessert aus Valrhona Schokolade mit Kürbis und Hafer findet das Schlemmen in der Gourmet-Komfortzone zum hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis sein Finale. „This isn’t a Goodbye, darling, it’s a Thank You“ steht auf der Ausgangstüre – dem haben wir nichts hinzuzufügen.



The Blasky Restaurant, Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 43, 069/68099975, Mo-So 18-22 Uhr