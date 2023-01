Der Restauranttest der Woche

Spice FFM

Im ehemaligen Shelly’s Burger auf der Berger Straße wird es würzig: Anstatt Burger, Falafel und Co. landen im neuen Spice FFM südafrikanisch inspirierte Gerichte auf den Tellern – mit viel Geflügel und feurigen Gewürzen.

Schwarz gestrichene Wände und schwarz glänzende Fliesen: Den dunklen Look im Gastraum hat das Spice FFM auf der Berger Straße vom Vorgänger Shelly’s Burger übernommen. Umso heller leuchtet nun der Schriftzug „Spice your life“ (Würz’ dein Leben) von der mit künstlichen Pflanzen dekorierten Wand. Die Würze soll mit südafrikanischer Küche ins Leben kommen. Doch was ist eigentlich typisch südafrikanisch? Wie beim Besuch des kleinen Ladens schnell klar wird: Auf jeden Fall irgendwas mit Hühnchen, das hier in mehreren Variationen auf die Teller kommt – im Ganzen, im Halben oder im Viertel sowie im Salat oder auf Burgern. Topseller sind laut Karte und Empfehlung der Bedienung die Chicken Strips auf Reis. Das erleichtert die Auswahl und der Topseller steht wenig später vor uns. Auf lockerem, leicht mit Curry gewürztem Reis liegen dünn geschnittene, saftige Hähnchenstreifen. In Kombination mit der hellen „Secret Sauce“ erinnert uns das verdächtig an Geschnetzeltes – nicht schlecht, aber in einem südafrikanischen Restaurant unerwartet gewöhnlich. Das vegetarische Gemüsecurry ist deutlich ausdrucksstärker gewürzt, aber geschmacklich ebenfalls keine Überraschung, die unser Leben verändert. Besser gefällt uns die Beilage „Pap & Chakalaka“, Maismehlbrei mit einer würzigen Paprika-Tomatensauce. Während rhythmische Klänge ein wenig zu laut aus den Boxen poltern, probieren wir zum Abschluss noch den Malva Pudding, ein kleiner warmen Kuchen aus karamellisierter Aprikosenmarmelade – unser persönliches Highlight.



Spice FFM, südafrikanisch, Nordend, Berger Straße 57, Tel. 069/30071732, So-Mi 11-22, Do-Sa 11-23 Uhr