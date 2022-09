Der Restauranttest der Woche

Rubro

Portugiesische Spezialitäten statt veganes Fastfood. Im ehemaligen Vunk Food am Willy-Brandt-Platz hat Ende Juni das Restaurant Rubro eröffnet. Im Mittelpunkt der ersten deutschen Dependance der portugiesischen Kette stehen Fleischspezialitäten und Gerichte zum Teilen.

In der ersten deutschen Filiale der portugiesischen Restaurantkette Rubro sollen die Speisen nach dem Sharing-Prinzip unter den Gästen geteilt werden. Das probieren wir direkt aus und bestellen mit Rindfleisch gefüllte Kroketten, Rindercarpaccio und die Empfehlung des Hauses, Pimentos de Padrón. Das Rindercarpaccio stellt mit guter Produktqualität zufrieden, was auch für die Kroketten gilt, am besten gefallen uns allerdings die Pimentos, die jedoch bei der Zubereitung keinen Spezialisten erfordern. Als Hauptspeise bestellen wir Plumas Iberico bellota, ein Rückenstück vom Iberico-Schwein, das etwas lieblos mit einer halben Tomate serviert wird. Dass es (grundsolide) Pommes dazu gibt, erfahren wir vom Service erst im zweiten Anlauf. Das Fleisch selbst ist wunderbar zart und hat vom Grill einige Röstaromen abbekommen. Neugierig macht uns auch das auf der Speisekarte als „traditionelles portugiesisches Fleischgericht zum Picken“ beschriebene Pica-Pau. Auf Nachfrage erklärt der Service, dass es sich dabei um ein gulasch-ähnliches Gericht handele. Als das Pica-Pau serviert wird, erinnert jedoch nichts an das Schmorgericht: Auf den Punkt gegarte Rinderfiletstücke wurden in einer würzigen, hellen Sauce mit viel Knoblauch zartgekocht – eine feine, würzige Angelegenheit. Da wir uns kulinarisch bereits in Portugal befinden, bestellen wir als Dessert noch Abade de Discos-Pudding. Rauchiges Schinkenaroma trifft hier tatsächlich auf Karamell- und Zimtnoten!



Rubro, portugiesisch, Innenstadt, Friedensstraße 2, Tel. 069/30058853, Mo-Do12-22, Fr/Sa 12-23 Uhr, So Ruhetag