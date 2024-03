Der Restauranttest der Woche

Viele Gerichte verderben die Speisekarte? Das sagt unsere Testerin nach ihrem Besuch im Restaurant mit Gerichten aus mindestens fünf Küchenstilen auf der Karte.

Rosmarin. Grill–Sushi–Lounge, international, Innenstadt, Große Bockenheimer Straße 52, Tel. 069/97671144, Mo–Do 11.30–23, Fr/Sa 11.30–24, So 14–22 Uhr,

Sushi, Burger, Pasta, Gyoza, Dorade Royal, Rahmspinat, Steak und Lufthansa Suppe. Wilde Mischung? Zumindest ist das der erste Eindruck, den die Speisekarte des gefällig-modern eingerichteten Restaurants inklusive Indoor-Außenbereich in der Galerie Fressgass auf uns macht. Wir erkennen mindestens fünf Küchenstile von mediterran über japanisch, nepalesisch und indisch bis hin zu amerikanischen Burgern.Wir sind zunächst fast überfordert von der Auswahl und geradezu froh, dass zumindest die separate Sushi-Karte gerade nicht verfügbar ist. Auf Anraten des redseligen Service entscheiden wir uns gegen die Lufthansa-Suppe mit Ente und Kokosmilch und stattdessen für gebratene Sardinen und Burrata. Letztere kommt getoppt mit intensivem Basilikum-Pesto und cremigem Inneren auf fruchtigen Tomaten und Salat nebst ordentlich gemachtem Grillgemüse an den Tisch. Da gibt es nichts zu meckern.Gleiches gilt für die knusprig und nicht zu fettig gebratenen Sardinen auf knackig frischem Salat und etwas Ponzu zum Senfdressing. Nur die dazu gereichte Tamarinde-Sauce will für uns nicht so recht Sinn ergeben. Die Sinnfrage stellt sich dann auch im Hauptgang bei der auffällig standhaften braunen Sauce mit roten Pfefferkörnern zum perfekt medium gebratenen Entrecôte.Bei den separat bestellten Beilagen überzeugen die Fritten mit gutem Standard, während sich der aus schierer Neugier bestellt Rahmspinat als glatter Volltreffer herausstellt: Saftiger Blattspinat in mit groben Knoblauchtranchen cremig eingekochtem Sahnesud. Das ist echtes Soulfood irgendwo zwischen Landgasthaus und Tandoori-Restaurant.Das passt dann auch bestens zum handwerklich solide gemachtem Chicken Masala mit butterzartem Hähnchen in zurückhaltend gewürzter Tomaten-Sahne-Joghurt-Sauce zu optimal gegartem, mit Sesam garnierten Reis. Die Creme Brûlée zum Abschluss hält keine Offenbarungen bereit, macht aber auch nichts verkehrt und dabei deutlich: Auch wenn die Mischung an Küchenstilen wild und die Zubereitung wenig raffiniert ist, das Rosmarin hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.