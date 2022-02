Der Restauranttest der Woche

Pizzeria Il Maestro

Im Nordend und Bornheim kennt man die Pizzeria Il Maestro noch aus der Eichwaldstraße. Vor Kurzem ist der Familienbetrieb umgezogen. Das hat der beliebten Pizzeria gutgetan, denn in den neuen Räumlichkeiten auf der Berger Straße ist auch die Pizza besser geworden.

Der Umzug von der Eichwald- in die Berger Straße war ein Katzensprung, während die nun deutlich größeren Räume den Unterschied machen. Großer, viereckiger Arbeitsbereich, viel Licht und gemütliches Mobiliar – da bleibt man gern länger. Das Angebot ist immer noch klar, es gibt Pizza, Pasta und Salate. Es herrscht Selbstbedienung, bereits wenige Minuten nach der Order beim ausgesprochen freundlichen Service piept der Puck auf dem Tisch und zunächst erreichen uns Pasta Bolognese und Tomatensalat mit roten Zwiebeln. Die Pasta ist deutlich zu weich, die Sauce dafür nicht überwürzt und gut gemacht. Von Tomaten sollte man im Winter nicht zu viel verlangen, aber diese hier sind gar nicht übel und die aromatischen Zwiebeln mehr als nur Scharfmacher. Dann ist Zeit für zwei Pizzen, die hier sämtlich im Gardemaß von 30cm aus dem Elektroofen auf die Teller wandern. So sieht‘s aus: Typ Roma, duftiger Rand, fein knusprig, Belag reichlich, insbesondere Käse. Und wie schmeckt das? Die Pizza Vegetale mit Broccoli, Spinat, Champignons, eingelegter Paprika und Knoblauch begeistert die Dame und die Pizza Rimini ist mit Putenschinken, Rindersalami, Champignons und eingelegter Paprika ein opulentes Vergnügen, das nur die allzu einfachen Oliven schmälern. Mit Käse und Öl wird nicht gespart, wer es also üppig liebt, kommt mit Sicherheit immer wieder. Was sich auch an der hohen Frequenz an Besuchern absehen lässt, denn hier ist selbst nachmittags ordentlich was los. Alkoholische Getränke gibt es keine, dafür ein buntes Programm an Softdrinks und das Einzige, was wir ändern würden, ist die Hintergrundmusik: Das Gedudel erinnert an Meditationsmusik und erfüllt seinen Zweck – es macht müde.



Pizzeria Il Maestro, Bornheim, Bergerstr. 152, Tel. 434073, Di-Fr 11:30-22, Sa/So 12-22 Uhr, Mo Ruhetag