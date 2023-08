Der Restauranttest der Woche

Pizza Friedi

Auf der Friedberger Landstraße hat Pizza Friedi eröffnet. Das Besondere: Betreiber Mohamed Dasan verwendet Sauerteig als Basis.

Es gibt Dinge, die gibt es im Nordend wenig. Pizzerien gehören nicht dazu. Angesichts der Masse an Pizza-Läden ist es kein Wunder, dass sich hier einige der Besten ihrer Zunft befinden. Gefühlt kommen stän- dig neue dazu. So auch in der Friedberger Landstraße. Nachdem erst vor Kurzem auf der westlichen Straßenseite Electric Pizzaland eröffnet hat, erweitert auf der anderen Seite nun Pizza Friedi das lokale Pizza- Portfolio. Nach einem konzeptuellen Relaunch serviert Betreiber Moha- med Dasan im ehemaligen Aymo statt Falafel, Mezze und Co. nun Pizza auf der Basis von Sauerteig. Insgesamt 14 Varianten stehen in der kleinen Pizzeria mit zwei noch kleineren Bierzeltgarnitu- ren auf dem Gehweg zur Auswahl. Neben Klassikern wie Margherita, Funghi oder Napoletana gibt es mit Pizza Bolo (mit Bolognese statt Tomatensugo) oder Quattro Formaggi mit unter anderem Hirtenkäse und Halloumi auch ein paar Specials. Alle Pizzen kommen mit fruchtigem Tomatensugo und Mozzarella-Gouda-Mischung auf knusprigem Boden nebst crunchigem Rand. Wir halten es weitestgehend klassisch und freuen uns über eine Pizza mit Rindersalami. Geschmacklich und handwerklich gut gemacht, würden wir uns bei einem Preis von 12 Euro etwas anderes als standardmäßige Wurstware wünschen. Gut gefällt uns die Mana’isch, eine Art Pizzabrot mit dickem Boden, getoppt mit Kirschtomaten und Satar, einer herzhaften Würzpasta auf der Basis von Thymian, Olivenöl und Sesam. Insgesamt präsentiert sich Pizza Friedi als nette Nachbarschaftspizzeria mit charmant chaotisch- bemühtem Personal und solider Pizza.



Pizza Friedi, italienisch, Nordend, Friedberger Landstraße 116, Tel. 069/26498820, Di–Fr 12–22 Uhr, Sa/So 16–22 Uhr, Mo Ruhetag