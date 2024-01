Der Restauranttest der Woche

In der Lobby des Flemings Selection Hotel Frankfurt-City am Eschenheimer Tor haben AMP Bar, Club Michel und NONOT das Pop-up Okay Baby eröffnet. Alltag vergessen ist hier das Stichwort. Dabei helfen Drinks und abwechslungsreiche Gerichte.

Okay Baby, Innenstadt, Eschenheims Tor 2, Mi-Sa ab 18 Uhr, hello@okay-baby.de, www.okay-baby.de

Vom Freund sitzen gelassen worden? Landunter auf der Arbeit? Oder Streit mit der besten Freundin? Es ist alles okay, Baby! Zumindest, wenn man im derzeit gefragtesten Pop-up der Stadt – dem „Okay Baby“ – Platz nimmt. In der Lobby des Flemings Hotels am Eschenheimer Tor haben sich AMP Bar, Club Michel und das Kreativ-Studio NONOT zusammengetan und eine Mischung aus Pop-up-Restaurant und -Bar eröffnet. Wenn Gäste aus der hellen Lobby ins dunkelblau gestrichene und gedimmt beleuchtete Okay Baby kommen, ist der Alltag in der Tat erstmal vergessen.Noch besser geht das Vergessen natürlich mit Drinks oder der großen Weinauswahl, die hier geboten werden. Der Aperitif „Kiss and Repeat“ aus Vodka, japanischem Umeshu-Likör, Hibiskus, Weißwein und Amaretto ist fruchtig und hat eine perfekt abgestimmte Süße. Auch mit dem Loup de Mer Crudo als Vorspeise starten wir mit einem Volltreffer. Zarter roher Fisch mariniert mit eine leicht sauren Leche de Tigre dazu süße Pflaumen und etwas bittere Grapefruit harmonieren toll. Rosa und grüner Pfeffer on top sorgen für das gewisse Extra.Wer lieber Fleisch mag oder vegetarisch unterwegs ist, findet auf der Karte diverse Optionen – sowohl bei den Vorspeisen als auch unter Hauptgängen. Hier wählen wir gebratene gebeizte Entenbrust mit Wildjus, Kartoffelpüree und Rotkraut. Während die Haut der Ente krossgebraten wurde, hätte das Fleisch im Kern noch etwas mehr gegart werden können. Darüber trösten gekonnt Rotkraut und Kartoffelpüree hinweg. Toll sind auch die gefüllten Angolotti, eine Art Raviloli. Sie punkten mit Cremigkeit durch Burrata, Würze durch getrocknete Tomaten und Schwarzkohl sowie Crunch durch Pinienkerne. Wir wollen noch ein Weilchen länger vergessen und bestellen gleich beide Desserts. So unterschiedlich Earl Grey Schokoladen Ganache und Orangensavarin auch sind, beide eignen sich perfekt als Trostpflaster für die Rückkehr in den Alltag.