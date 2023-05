Der Restauranttest der Woche

Nana's Ramen

Alle guten Dinge sind drei: Nach einer Gyoza Bar und einem Kaiseki-Restaurant ist mit einem Ramen-Imbiss das dritte japanische Gastro-Konzept in die Mainzer Landstraße 125 eingezogen. Neben dem Klassiker steht auch Streetfood auf dem Programm.

Seit sieben Jahren weht japanischer Wind durch die Räumlichkeiten in der Mainzer Landstraße 125. Von 2016 bis 2020 servierte hier die Iimori Gyoza Bar die namensgebenden japanischen Maultaschen und Nudelsuppen, sogenannte Ramen. Während der Pandemie tüftelte die Betreiberin an einem Fine-Dining-Konzept mit französisch-japanischer Fusionküche, dem Iimori Kaiseki, das im Februar dieses Jahres von einem weiteren japanischen Konzept abgelöst wurde. Bei Nana’s Ramen fokussiert man sich wieder auf den aktuellen Exportschlager der japanischen Küche: Ramen in drei Varianten, Shoyu Paitan, Miso Paitan und Spezial Tantan, die jeweils mit Ei und dünnen Fleischscheiben getoppt werden können. Auch sonst ist die Karte klein gehalten. Als Vorspeise gibt es wie in klassischen Ramen-Imbissen üblich Karaage. Die Hähnchenteile sind frisch frittiert und daher wunderbar kross. Das Highlight unter den fünf Vorspeisen ist Takoyaki. Die Tintenfischbällchen kommen ursprünglich aus Osaka, sind aber in ganz Japan als Streetfood beliebt. Im Nana’s werden sie klassisch mit Teriyaki-Sauce, Bonito- und Algenflakes getoppt, wobei es von allem gerne mehr hätte sein können. Mehr gibt es dafür mit den Ramen. Sowohl die Miso Paitan als auch die Spezial Tantan bestellen wir mit Fleisch und Ei und sind rundum begeistert. Die Brühe der Miso-Variante ist zwar milder als die leicht pikante der Spezial Tantan, doch beide sind für sich würzig und aromatisch. Nach den großen Portionen mit reichlich Nudeln wird das Dessert geteilt. Das Trio aus Schwarzer-Sesam-Eis, gefüllten Mochi und Taiyaki, mit rotem Bohnenmousse gefüllte Waffeln in Fischform, fühlt sich an wie ein japanisches Dessert-Best-of und ist auch das pappsatte Gefühl im Anschluss wert.



Nana’s Ramen, japanisch, Gallus, Mainzer Landstraße 125, Mo-Fr 11.45-15.15 und 18-21.30, Sa/So 11.45-15.30 und 17.30-21 Uhr