Der Restauranttest der Woche

Wer sucht, findet – und trifft seit November im minimalistisch eingerichteten NOX coffee and bar in der Niddastraße auf Kaffeespezialitäten, Croques, Canelés und lässig-entspanntes Ambiente.

Etwas abseits der sonstigen Kaffee-Hotspots und dennoch wunderbar fußläufig zum Hauptbahnhof gelegen, hat Anfang November das NOX am südlichen Ende der Niddastraße eröffnet. Nach dem gleichnamigen Wasserhäuschen in Sachsenhausen ist es das zweite Projekt des Betreiberpaars und hinter der Sandsteinfassade im Bahnhofsviertel geht es mindestens genauso entspannt zu. Die Einrichtung entspricht dem aktuellen Trend: Die Farbe weiß dominiert, elle Holzmöbel und eine marmorierte Theke runden das Design ab. Wir probieren eine der Röstungen im Sortiment von backyard coffee als Filter, dazu herrlich sanften Flat White (Hafermilch +0,30 €). Neben der Auswahl an Kuchen und Croissants gibt es eine Vielzahl an Eggs Benedict- sowie Croques-Variationen. Wir entscheiden uns für Letzteres mit Hummus und gebratenen Pilzen, auf dicken Sauerteig-Brotscheiben serviert. Scheinbar simpel, aber das Zusammenspiel aus saftigem Brot mit krosser Krume, cremigem Hummus und würzigen Pilzen überzeugt. Analog dazu auch unsere Kuchenwahl: Einmal Bananenbrot, einmal Pistazien-Avocado-Kuchen. Das Bananenbrot ist weder zu süß noch zu krümelig ein solides Vergnügen, der in grün daherkommende Rührkuchen herrlich saftig, ja, fast matschig im Kern und auch hier wurde mit Süße nicht übertrieben. Zuletzt gibt es für uns noch ein Gläschen Prosecco, denn eine Aperitivo-Karte gibt es ebenfalls (wie es sich gehört, wenn der große Bruder ein Wasserhäuschen ist). Feinperlig und fruchtig bildet er den gelungenen Abschluss für einen schönen Besuch in einem schönen Café.© Sina Eichhorn