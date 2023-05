Der Restauranttest der Woche

Minari

Pajeon, Bibimbap und Corn Dogs: Koreanische Klassiker für ein bekömmliches Mittagessen in Sachsenhausen.

Die Philosophie des Anfang April eröffneten Minari lautet: bekömmliche Speisen, die miteinander harmonieren – Essen zum Wohlfühlen, also. Für die Umsetzung sorgt eine Köchin mit Erfahrung als Ernährungsberaterin, wie man uns zur Begrüßung am Tisch erklärt. Am Angebot werde noch gefeilt. Die Auswahl der Vorspeisen kann sich aber jetzt schon sehen lassen. Für Bunsik (Speisen mit Mehl) gibt es gar eine extra Sparte – perfekt für den kleinen Hunger zwischendurch. Und wie schmeckt’s? Der Pajeon, Gemüsepfannkuchen ist nicht nur recht überschaubar, sondern auch ziemlich ölig und dadurch weniger knusprig als gewünscht, dafür aber voller Aroma. Ernährungsbiologisch nicht ganz ins Konzept passen die Korean Corn Dogs, ein beliebter Snack auf den vielen Märkten von Seoul, den Streetfood-Fans probieren sollten. Also Mund weit auf für ein veganes Würstchen am Spieß, umhüllt von goldgelbem, knusprig frittiertem Hefeteig, dazu ordentlich Ketchup und Mayo, gekrönt mit zerstoßenen Nüssen – eine überaus intensive Geschmackserfahrung, die genau die richtige Balance aus süßen und herzhaften Noten hält. Die Hauptspeisen – neben dem Klassiker Bibimbap mit diversen Toppings stehen aktuell Nudelsuppe, Nudelgerichte und mariniertes Fleisch mit Reis zur Wahl – kommen da deutlich weniger spektakulär daher, aber überzeugen durch frische, gute Zutaten und wurden fein abgeschmeckt. Die begleitende Misosuppe hätten wir allerdings lieber aus Porzellan statt Plastik geschlürft. Am Ende fühlen wir uns trotz drei Gängen weder voll noch schuldig. Das Wohlfühlversprechen wurde also eingelöst, auch wenn das Konzept insgesamt noch nicht ganz rund läuft.



Minari, koreanisch, Sachsenhausen, Geleitsstraße 16, Tel. 0170/2194362, Mo–So 12–15 Uhr (zukünftig auch 18-22 Uhr