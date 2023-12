Der Restauranttest der Woche

Little Suzy’s Smoke Shack BBQ

Schon mal Dinosaurier Ribs gegessen? Mit dem Little Suzy’s Smoke Shack BBQ serviert Suzanne Günther seit kurzem in Altsachs Barbecue im Kansas-City-Style und bringt amerikanisches Feeling ins Partyviertel.

Es gibt Geschichten aus der Gastronomiebranche, bei denen wir als Restauranttester aufatmen. Die von Little Suzy’s Smoke Shack BBQ ist so eine: Gestartet ist die Amerikanerin Suzanne Günther mit dem Traum vom BBQ-Restaurant auf einem Autobahnrastplatz in einem Foodtruck. Nachdem ein LKW diesen beschädigte, fand sie eine feste Location im Ostend. Doch auch hier wehrte das BBQ-Glück nicht lange und Günther musste ausziehen. Mit Unterstützung von Stammgästen und Freunden fand das Little Suzy’s ein neues Zuhause in Altsachs.



Die Location des ehemaligen Hooters bietet viel Platz, hat eine große Bar und aus den Lautsprechern klingen Country-Songs. Kulinarisch ist Kansas-City-Style-BBQ das Stichwort mit Cuts vom Schwein und Rind sowie Mac and Cheese, Cole Slaw und Buttermilk Biscuit als Beilage. Dazu gibt es Wein von Ebb & Flow Keg, Craftbier von der Mainzer Brauerei Kuehn Kunz Rosen und verschiedene Bourbons. Bestellt wird alles am Tresen. Wir entscheiden uns für Burned Ends (Schwein), Dinosaur Ribs (Rind) sowie Mac and Cheese und Buttermilk Biscuit.



Die Burned Ends zerfallen fast, so zart sind sie, und bringen die würzige und leicht pikante Marinade voll zur Geltung. Auch die Dinsosaur Ribs gefallen uns gut, doch das Fleisch hier ist noch relativ fest. Das tut dem ganzen geschmacklich zwar keinen Abbruch, dennoch hätten der Fleischstruktur und der dicken Fettschicht in der Mitte eine längere Zeit im Smoker gutgetan. Ausgeglichen wird die Würze des Fleischs von den herrlich cremigen Mac and Cheese und dem leicht süßen Buttermilk Biscuit, der erstaunlich gut dazu passt. Mit der Zeit füllt sich das Little Suzy’s mit unterschiedlichen Gästegruppen, mal sind es Paare, mal Freunde und mal Arbeitskollegen. Die Atmosphäre ist toll und wir als Restauranttester können beim Ausgang dieser Geschichte Aufatmen.



Little Suzy’s Smoke Shack BBQ, amerikanisch, Sachsenhausen, Kleine Rittergasse 4-8, Tel. 01515 0482954, Mi/Do 17-22, Fr/Sa 17-23 Uhr, So-Di Ruhetage