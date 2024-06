Der Restauranttest der Woche

Türkisches Restaurant nahe dem Fernsehturm mit umfangreicher Speisekarte

Limon, türkisch, Ginnheim, Wilhelm-Epstein-Straße 7, Tel. 069/71169593, Di-Fr 10:30-22:30, Sa/Sa 10:30-23 Uhr

Das neue Limon unweit des Fernsehturms an der Wilhelm-Epstein-Straße punktet von außen mit einer großen Terrasse hinter einer schützenden Hecke direkt zur Ginnheimer Landstraße. Hier wird im Sommer sicherlich der ein oder andere Aperol getrunken werden. Der helle Gastraum ist mit ebensolchen Holztischen und grünen Samtstühlen eingerichtet.Die Karte ist umfangreich und verspricht warme und kalte Vorspeisen, Salat Bowles, Grillburger, Grillspezialitäten vom Lavastein, Steaks, Fisch, Pizza, Pide, Döner und Desserts. Das alles in diversen Variationen. Wir beginnen mit einem gemischten kalten Vorspeisenteller, der mit warmem frischen Fladenbrot serviert wird. Auf einem großen Holzbrett sind hübsch angerichtet acht Schälchen platziert. Feiner Hummus, sahniges Tzaziki, Couscous, riesige Pilaki, schwarze Oliven, Feta, getrockneten Tomaten und milder Auberginensalat. Für zwei Personen ein guter Start in den Abend.Bei der Wahl der Hauptspeisen konzentrieren wir uns auf die angepriesenen Spezialitäten und entscheiden uns für den Lammfleischspieß vom Lavasteingrill. Dazu werden wahlweise krosse Pommes frites und ein eher unspektakulärer Beilagensalat serviert. Das gut gewürzte Lammfleisch überzeugt in saftig gegrillten Stücken. Die Limon-Spezialität, Hüncheneintopf, kommt heiß und dampfend an den Tisch. In der ovalen Auflaufschale brutzeln unter geschmolzenen Fetawürfel Hühnchenfleisch, Auberginen, Zucchini, Paprika, Champignons, Tomaten und reichlich Knoblauch in einer sämigen kräftigen Sauce. Ein bisschen länger hätte das ganze jedoch schmoren können, denn die Auberginen sind noch etwas bitter. Das stört jedoch nur geringfügig, denn der Rest schmeckt ausgezeichnet.