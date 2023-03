Der Restauranttest der Woche

Life Deli

Im Jüdischen Museum haben Janka Krauzpaul-Hoch, Nir Rosenfeld und Boaz Kwinter das Life Deli eröffnet. Das 100 Prozent vegan-koschere Angebot des Cafés mit großer Terrasse umfasst modernen Interpretationen israelischer Klassiker, Kuchen und Frühstück den ganzen Tag.

Gastronom und Tierschutzaktivist Nir Rosenfeld ist in Frankfurt kein Unbekannter. Zusammen mit Janka Krauzpaul-Hoch und Boaz Kwinter startet Rosenfeld mit dem Life Deli nun ein neues Café mit koscher-veganem Angebot im Jüdischen Museum. Leichte Startschwierigkeiten beim bemühten, aber überforderten Service bleiben selbst beim Profi nicht aus. Doch wir sind guter Dinge, dass etwas Zeit und Erfahrung für die richtigen Rechnungen an den richtigen Tischen und kürzere Wartezeiten sorgen werden. Beim Essen ist man sattelfester und mit Wortwitz bewaffnet wie das „Joie Gras“ als vegane Anspielung auf den umstrittenen Klassiker in Gestalt einer Kastanien-Cashew-Pastete statt Gänseleber, serviert mit getoastetem, briocheartigem Challa-Brot, Gewürzgurken und süßlicher Zwiebelmarmelade beweist. Beim ganztägig servierten israelischen Frühstück stehen drei Varianten zur Auswahl. Wir entscheiden uns für Shakshuka mit Tofu-Rührei, Tomatensauce und frischen Kräutern. Dazu kommen ein kleiner Salat, veganer Labaneh, „Yoghurt“-Granola mit Erdbeer, Quinoa Taboulé, Feigenmarmelade mit leichter Zimt-Note und Challa-Brot. Fans milder Schärfe sollten die Scharfe Chraime probieren, Rosenfelds vegane Interpretation des israelischen Fischgerichts mit herzhafter Tomaten-Paprika-Sauce, gebackenen Kartoffeln und – klar! – Challa-Brot. Weniger pikant, dafür überzeugend, ist die mit Wildreis und Beyond Meat gefüllte Paprika auf cremigem Labaneh. Für den nötigen Energieschub beim Ausstellungsbesuch sorgt die cremige Schoko-Halva-Tarte mit Brombeeren und nussig-süßem Halva.