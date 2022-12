Der Restauranttest der Woche

Le Petit Café

Das kleine Café überrascht mit vorzüglichem Kuchen, saftiger Focaccia, einer in Deutschland neuen Kaffeesorte – und sogar mit gut gemachtem Tee.

Groß ist dieses Cafè ganz bestimmt nicht, doch das macht den Charme des gemütlich wie geschmackvoll gestalteten Innenraums aus. Man möchte das kleine Cafè für Nachbarn und Genießer sein, die im scheinbar Alltäglichen das Besondere suchen. Das gelingt schon mal problemlos mit dem Kernthema des Hauses: Kaffee. Der Cappuccino fällt zwar noch etwas heterogen aus (vom Gastgeber intensiv und perfekt, von einer freundlichen Bedienung an einem anderen Tag milder, aber ebenfalls angenehm), doch das dürfte sich bald geben. Unterstützt wird die gute Arbeit am Siebträger von ausgezeichneten Kaffeebohnen der hierzulande kaum bekannten Marke Barbarossa aus Bologna. Was wäre guter Kaffee ohne süße Verführungen? Dafür ist die Dame des Hauses zuständig. Die backt selbst und das schmeckt man – der Kirschkuchen ist mehr als eine Sünde wert, die Pekanuss-Tasche ebenfalls und nicht nur der fluffige Zitronenkuchen ist vegan, sondern auch die Cookies, die man direkt vom Sugar Mama auf der anderen Mainseite bezieht. Wer es herzhafter mag, greift zur Focaccia und Teetrinker kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Eines gibt es allerdings nicht: Hektik, denn hier gehört Entschleunigung zum Programm. Entweder in einem der gemütlichen Sessel, auf einem Hocker oder auf einem der schönen Plätze auf dem Trottoir. Man sieht sich!