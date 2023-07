Der Restauranttest der Woche

LaRuby Tagesbar

Auf der Schweizer Straße hat im Mai das LaRuby eröffnet. Das Konzept ist klar: In der Tagesbar gibt es neben Salaten, Bowls und Kuchen auch Drinks, die man sich auf der Sonnenterrasse schmecken lassen kann.

Das LaRuby bringt neues Leben in eine prominenten Location auf der Schweizer Straße. Zuletzt war hier ein Corona-Testzentrum, davor das Restaurant Erbgut sowie ehemals das seinerzeit legendäre NYC zu Hause. Doch genug der Historie, rein ins LaRuby, bei dem es sich um ein Tagesbar-Konzept mit frischen Bowls, Burgern, aber auch Kaffee, Kuchen und Aperitifoptionen handelt. Letztere gibt es in Form von Wein sowie den Klassikern Aperol, Lillet und Hugo. Die halten allesamt keine Überraschung bereit, sind aber solide Vertreter ihrer Art. Dazu soll es unter anderem der Raw Salad mit Hummus sein. Das Kichererb- senmus ist wunderbar cremig und aromatisch, dazu gesellen sich knackiger Rotkohl-Linsen-Salat, Rote Bete und zwei Scheiben geröstetes Brot. Das Ganze ist mit Minze und Pekannüssen garniert. Laut Karte sollten auch ein Quinoa-Kichererbsen-Mix und Granatapfel enthalten sein, zu finden ist allerdings nichts davon. Die Bowl ist dennoch keine Enttäuschung. Der Kuchen – in unserem Fall eine Tarte mit Himbeerpüree und weißer Schokolade – ist sehr süß und cremig. Dazu soll es einer der Smoothies sein, die vor allem wegen ihres Preises von knapp zehn Euro unsere Neugierde wecken. Unsere Wahl, Sorte Red Berry mit „Antioxisaft“, Beeren und Banane, entpuppt sich dann auch als sehr erfrischend und ausgewogen fruchtig, eine Offenbarung erleben wir jedoch nicht. Ähnlich euphorisch lautet am Ende dann auch unser Fazit, doch mit dem durchweg netten Service, einem Platz auf der Sonnenterrasse und einem Drink in der Hand lässt sich hier durchaus ein schöner Nachmittag verbringen.



LaRuby, Sachsenhausen, Hans-Thoma-Straße 1, Di-So 10-19 Uhr, Mo Ruhetag