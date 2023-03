Der Restauranttest der Woche

La Petite Amal

Marokkanische Küche für Leib und Seele im detailreich gestalteten Restaurant

Das aufwendig gestaltete Interieur des neu eröffneten marokkanischen Restaurants ist perfekt auf das Thema abgestimmt: Die Decke zieren zahlreiche orientalische Lampen, bunte Fliesen an Boden und Wänden fangen das Licht. Die kunstvoll geschnitzte Eingangstür kommt direkt aus Marokko. Die Atmosphäre ist gesellig, der Service freundlich und kompetent. Passend für den Start: der Signature-Aperitif Petite Amal mit Wodka, Campari, Blaubeere, Zitrone und einem Rosmarinzweig, der den Drink mit seinem herben Aroma abrundet. Dazu ordern wir Mezze und Za’alouk, geschmorte Aubergine und Tomate, mit Burrata von der Starter-Karte, die mit einer großen Auswahl an veganen Optionen punktet. Während von den Mezze insbesondere der fruchtige, süß-saure Tomaten-Gurken-Salat mit Granatapfeldressing begeistert, kommt zum geschmacklich pointierten Za’alouk statt der angekündigten Burrata eine bemerkenswert harte Kugel Mozzarella. Dafür überzeugt das zu Mezze und Za’alouk gereichte, mit Buchweizenschrot knusprig gebackene Batbout-Brot. Unter den Hauptgängen auf der Karte finden sich marokkanische Klassiker vom Grill oder in der Tajine zubereitet, wie ein mutig gesalzenes Zitronenhuhn, serviert mit ausgezeichnet buttrigem Couscous, oder würzig gegrillte Merguez mit gekonnt pikanter Harissa-Mayo, Joghurt zum Ausbalancieren und mit Za’atar gewürzten Kartoffelspalten. Last but not least wären da noch die Desserts wie das Dattel-Pistazien-Tiramisu: ungemein mächtig und zum Niederknien lecker. Fans ausgefallener Weine können sich auf marokkanische Trop- fen freuen. Die holen die nordafrikanische Sonne ins Glas, solange es draußen noch kalt ist, und versüßen die Wartezeit, bis die Freiluftsaison und der Außenbereich eröffnet sind.



La Petite Amal, marokkanisch, Nordend, Eckenheimer Landstraße 71, Tel. 069/96374886, Di–So 17.30–24 Uhr, Mo Ruhetag