Der Restauranttest der Woche

L’Angolo di Luca

Nach dem Umzug in die Wolfsgangstraße: Das gehobene italienische Restaurant bietet auch am neuen Platz im Frankfurter Westend gehobene Küche mit sizilianischen Zitaten sowie eine gut zusammengestellte Weinkarte.

Der frühe Winter taucht das Frankfurter Westend in gedämpften kühlen Nebel, während wir die Stufen zum L’Angolo di Luca hinaufsteigen. Luciano Bonvissutto empfängt seine Gäste nach einem Umzug nun in der Wolfsgangstraße 84. Grund genug, den erfahrenen Gastronomen zu besuchen. Wir öffnen die Tür, es ist angenehm warm – und gut gefüllt. Der freundliche Service führt uns an den mit hellen Tischdecken und gestärkten Servietten bereiteten Platz. Die Karte wird mit der Frage nach einem Aperitif gereicht und kurze Zeit später stoßen wir mit erfrischendem, nicht zu überladen alkoholisiertem Aperol Spritz und feinherb prickelndem Prosecco Rosé an. Ein guter Einstieg! Die Speisekarte trägt klar italienische Signatur und die sizilianischen Wurzeln des Gastgebers sind hie und da erkennbar. Wir bestellen Polpo e Calamaretti vom Grill und Orecchiette mit Gemüse und Parmesan als Vorspeisen. Der Oktopus ist angenehm weich und großzügig mit seinen Röstaromen, ebenso die Babycalamari. Die al dente gekochte „Öhrchen“-Pasta mit grünen Bohnen, Pilzen, Zucchini und etwas Tomaten ist eine Umami-Überraschung. Im Glas steht dazu fruchtiger, fein mineralisch ausbalancierter Verdicchio aus der Weinkarte, die eine repräsentative Auswahl vom Schaft bis zum Absatz des italienischen Stiefels bietet. Zwischenzeitlich dippen wir das gereichte Weißbrot in lombardisches Olivenöl, das auf dem Tisch steht und süchtig macht. Heilbutt und Kalbskotelett mit Butter und Salbei bilden anschließend den Höhepunkt. Fisch und Fleisch sind auf den Punkt gegrillt, das Beilagengemüse knackig, die Bratkartoffeln goldbraun und kross. Zabaglione, Panna cotta mit Erdbeersauce und Espresso beenden den gelungenen Abend in der neuen Location.



L’Angolo di Luca, Westend-Nord, Wolfsgangstraße 84, Tel. 71585868, Mo-Fr 12-14.30 und 18-22, Sa 18-22 Uhr, So Ruhetag