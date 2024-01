Der Restauranttest der Woche

Heritage Pop-up

Im JW Marriott Hotel hinterm Turn und Taxis Palais hat die Restaurantmarke Heritage ein Pop-up-Restaurant eröffnet. Hier serviert das Team um Restaurantleiter Javier Villacampa mit zwei Floating Menüs internationale Küche.

Im JW Marriott Hotel Frankfurt hat das Restaurant Pop-up Heritage in den ehemaligen Räumen des Restaurant Max on One eröffnet. Das Pop-up-Restaurant wird voraussichtlich nur bis Juni 2024 seine Türen geöffnet haben. Was danach kommt, will Restaurantleiter Javier Villacampa – ehemals Restaurant Lafleur, Roomers und Erno's Bistro – noch nicht verraten. Kulinarisch hält bis auf Weiteres Bartol Stegić – ehemaliger Executive Chef der Villa Kennedy – das Zepter in der Hand.



Das Ambiente des Vorgängerrestaurants wurde nur leicht verändert. Der große gläserne Weinklimaschrank bleibt weiterhin in Betrieb und die offene Küche der Blickfang des Gastraums. Eine gute Idee: Die Weinkarte offeriert auch höherpreisige Weine glasweise. Die Speisekarte bietet zwei Menüs, die als Floating Menu zum Teilen ausgelegt sind, also ab zwei Personen serviert werden – neun Gänge mit Fleisch und fünf Gänge vegetarisch/vegan. Alternativ kann à la carte bestellt werden.



Bei der Vorspeise begeistert uns bester Lachs mit fruchtig-säuerlicher Pink Grapefruit sowie perfekter Thunfisch Tataki nebst Kim-Chi-Mayonnaise. Der überaus charmante und unaufdringliche Service hat stets ein wachsames Auge und nach angemessener Pause wird uns ein perfekt medium gegrilltes Entrecôte serviert. Die cremige Sauce béarnaise überzeugt, die Heritage-Kartoffeln sind dagegen eher fad und belanglos, das geht besser. Völlig zufrieden sind wir mit dem original Wiener Schnitzel samt fluffig krosser Panade, stilecht mit Kapern und Sardelle, samt einwandfreiem, lauwarmen Kartoffel-Gurkensalat.



Die Gerichte sind eher hochpreisig, die Portionen dafür ordentlich. Beim Dessert folgen wir der Empfehlung des Service und kosten wunderbar vanillige Crema Catalana sowie Schokoladenkuchen mit Schokoladeneis samt weißer und dunkler Schokosauce. Mehr Schoko geht nicht.



Heritage im JW Marriott Hotel Frankfurt, international, Innenstadt, Thurn-und-Taxis-Platz 2, Di–Sa 18.30–22 Uhr, Mo/So Ruhetage