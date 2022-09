Der Restauranttest der Woche

Hamptons Eis & Café

Das nordwestliche Sachsenhausen ist um ein Nachbarschafts-Eiscafé reicher: Seit Juni können sich Eisfans und Locals über solide gemachte und großzügig portionierte Eiscreme im Hamptons Eis & Café in der Schneckenhofstraße freuen.

Lange Zeit waren die beiden Milano Eiscafés auf der Schweizer Straße die beiden einzigen Eisdielen im nordwestlichen Sachsenhausen. Mit dem im Juni eröffneten Hamptons Eis & Café in der Schneckenhofstraße ist dieser Teil der Stadt nun um ein unaufgeregtes Nachbarschafts-Eiscafé reicher. Passend zu den bis auf eine gemütliche Bank vor der Eisdiele nicht vorhandenen Sitzgelegenheiten, ist Spaghettieis der einzige Eisbecher im Angebot des kleinen, schlicht modern und hell eingerichteten Eiscafés mit freundlicher Bedienung. Das Sortiment umfasst neben angenehm süßen Milkshakes rund zwanzig klassische und kreative Eissorten, von denen bis auf diverse Fruchteissorten lediglich das kernig, fast bittere dunkle Schokoladeneis vegan ist. Hinzu kommen verschiedene Toppings wie bunte und Keksteigstreusel oder Sahnekaramellstückchen, die hier für die Hälfte des beispielsweise im Nordend gängigen Preises üppig verteilt für glückliche Kinderaugen sorgen. Klar, „artisanal Gelato“ aus eigener klimaneutraler Herstellung, zubereitet aus regionalen und saisonalen, fast vergessenen, gerade erst von einer studentischen Kooperative wiederentdeckten und nun in kleinem Umfang gemäß der neusten Mondkalender-App kultivieren Obst- und Gemüsesorten ist ohne Zweifel spannender – aber nicht zwangsläufig leckerer. Manchmal darf es auch einfach unkompliziertes, solide gemachtes Eis sein, das zwar von einer auch auf Nachfrage nicht näher benannten „Manufaktur in Hessen“ geliefert wird und sich zudem preislich mit 1,60 Euro pro Kugel ins mittlerweile gewohnte Preisniveau einreiht. Doch die Kugeln im Hamptons haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind mehr als großzügig.