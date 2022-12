Der Restauranttest der Woche

Gringo's Taste

In der Rohrbachstraße haben sich die Brüder Anwar und Aqib Parvez auf extravagante Burger mit ausgefallenen Namen spezialisiert. Dazu gibt es Grillspieße, gefüllte Naan-Brote und Samoas – und das alles halal.

Die beiden Brüder Aqib und Anwar Parvez haben aus ihrer Leidenschaft ein Business gemacht: Burger-Kreationen, alles halal und manches vegan. Je ausgefallender die Zusammenstellung, desto spannender der Name. Mit Black Goku – benannt nach einer Figur aus Dragonball – ist schwarz angesagt: schwarzer Burger-Bun mit zwei saftigen Pattys, zweimal Cheddar und zermatschten Tomaten. Genauso steht es in der Speisekarte. Nur Tomaten kann schließlich jeder. Hinzu kommen rote Zwiebeln, Krautsalat, gebratene Pilze, Rucola und schwarze Oliven. Beim Menü gesellen sich hausgemachte Pommes zu dem mächtigen Burger. Wer den Brummer auch mit beiden Händen kaum halten kann, bekommt selbstverständlich gerne Besteck. Ebenfalls beeindruckt hat uns der Samurai. Zwar ohne Schwert, dafür aber mit genau der richtigen Schärfe. Außer den zwei Pattys und doppelt Cheddar tummeln sich hier noch Tomatenscheiben, saure Gurken, Zwiebeln, Nachos, Rucola und natürlich Jalapeños. Die gefüllten Naan-Brote auf der Speisekarte sowie diverse Grillspieße, die mit Naan-Brot, Reis, gemischtem Salat und Chutney serviert werden, waren bei unserem Besuch leider ausverkauft. Schade, aber das spricht ebenso für frische Zubereitung wie die Wartezeit auf unsere Burger. Als Überbrückungshilfe gibt es kleine Beilagen wie knusprig frittierte Samosas mit Hühnchen oder Kartoffeln. Beim Dessert müssen wir passen und für den Espresso müssen wir wiederkommen, denn Heißgetränke gibt es erst demnächst, verspricht uns der freundliche Service. Wenn man die Burger mitnimmt, dann kann man zu Hause auch Bier dazu trinken.



Gringo’s Taste, Burger, Nordend, Rohrbachstraße 26, Tel. 069/95117606, Mo–Do 12–24 Uhr, Fr/Sa 14–2 Uhr, So 12–24 Uhr