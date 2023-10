Der Restauranttest der Woche

Friedas – Bar & Kitchen

Im zweiten Stock des Omniturms wird nach einer Pop-up-Phase seit Kurzem auch zum Dinner internationale Küche serviert. Die Küche überzeugt, die Location sowieso und der Service? Ein Besuch vor Ort.

Allein der Weg zum Frieda durch Frankfurts Hochhäuserschluchten ist bemerkenswert. Das Foyer des Omniturms ist nicht minder imposant. Von dort geht es in den zweiten Stock ins neueröffnete Frieda. Die Stimmung ist entspannt, der Service ebenso. Die Auswahl an Speisen lässt sich mit internationaler Küche überschreiben und so sitzen wir – nach kurzem Service-Vergessen-Vertauschen-Chaos und entsprechender Wartezeit später – vor Brot nach dem Rezept von Kult-Bäcker Jochen Gaues mit aufgeschlagener Butter, gebackenen Blumenkohlröschen sowie „Flawless Creamy Burrata“. Alles gut zum Teilen und für sich stimmig: Die Röschen sind bissfest mit feinen Röstaromen, die von cremigem, dabei nicht zu dominantem Sesam-Trüffel-Dressing begleitet werden. Der Burrata ist wie versprochen creamy und mit fruchtigen Cocktailtomaten und Basilikumöl garniert. Die Hauptgänge, üppig portioniert, können mithalten und so überzeugt das Pasta-Gericht durch cremige Trüffelsauce zu breiten Mafaldine-Nudeln. Die Rainbow-Bowl ist zwar in erster Linie ein Salat, dieser dafür aber frisch, üppig, wirklich bunt bestückt und von zartem Thunfischsteak und wachsweichem Ei getoppt. Je später der Abend, desto lauter wird die Musik, und so würden wir unser Dessert, hätte man uns eines angeboten, in fast club-ähnlicher Atmosphäre verspeisen. Unser Fazit: Die Küche gefällt, die Location sowieso und der lässig-freundliche Service passt zur Location. Wenn letzterer dann noch etwas aufmerksamer wäre, würden auch die Preise noch besser passen. Casual fine Dining im siebthöchsten Haus der Stadt – mit Luft nach oben.



Friedas Bar & Kitchen, international, Innenstadt, Große Gallusstraße 16–18, Tel. 069/20436600, Mo–Fr 11.30–14.30, Do–Sa 17.30– 22.30 Uhr, So Ruhetag