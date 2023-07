Der Restauranttest der Woche

Filipino Ese

Wer Urlaub sucht, wird im Ostend fündig – zu mindestens kulinarisch. Dort haben sich die Betreiber des Foodtrucks Filipino Ese dauerhaft niedergelassen und servieren philippinisch-mexikanische Fusionsküche mit viel Frische und Würze.

Das Filipino Ese im Ostend serviert Urlaubsfeeling tellerweise. Wer den kleinen Imbiss zwischen den ganzen Wohnhäusern nicht übersieht, wird mit philippinisch-mexikanischer Fusionküche belohnt. Angefangen haben die Betreiber 2016. Damals verkauften sie aus einem Foodtruck gefüllte Tacos, Burritos, Reisbowls und Quesadillas bei Veranstaltungen in Frankfurt und der Region. Vor drei Jahren sollte der erste eigenen Laden folgen – dann kam Corona. Am Ende hat es dennoch geklappt. Wir kommen zur Mittagspause und probieren die mit Hähnchen in Adobo-Marinade gefüllten Tacos. Während die Teigfladen offensichtlich aus Mexico stammen, ist die Füllung eindeutig philippinisch. Die Marinade gibt dem Fleisch süß-saure Noten, Koriander bringt die Frische rein und der Käse verbindet alles. Eine gelungene Kombination. Die hausgemachte Limo aus Kalamansi, einer in Südostasien heimischen Mischung aus Mandarine und Limette, macht das Urlaubsfeeling perfekt. Neben Gerichten mit Rind, Hähnchen und Shrimps gibt es von jedem Gericht auch eine Veggie-Variante mit Gemüse und Falafel. Das klingt zwar erstmal weder mexikanisch noch philippinisch, ist bei der Quesadilla aber durchaus gelungen. Würze, Frische und Cremigkeit durch den Käse harmonieren zwischen den beiden Weizenfladen gut miteinander. Wer in der Mittagspause oder auf dem Heimweg einen kurzen kulinarischen Abstecher in Richtung Mexiko und die Philippinen machen will, ist bei Filipino Ese goldrichtig.



Filipino Ese, philippinisch-mexikanisch, Ostend, Obermainstraße 4, Tel. 0157/39821386, Di–Fr 11-14 + 17–22, Sa/So 17–22 Uhr, Mo Ruhetag