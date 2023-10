Der Restauranttest der Woche

Enamor

Fröhlich, bunt, aromatisch: In ihrem Imbiss im Oeder Weg setzt Köchin Valentina Bedoya auf lateinamerikanische Fusionsküche mit Tacos, Guacamole, Empanadas und vielem mehr.

Peruanisch, argentinisch, mexikanisch – latein-amerikanische Restaurants und Imbisse gibt es in Frankfurt einige. Diese Szene hat mit dem Ende Juli in den ehemaligen Räumlichkeiten von Plants & Cakes im Oeder Weg eröffneten Enamor einen spannenden Neuzuwachs bekommen. Der kleine, fröhlich bunt gestaltete Laden der gebürtigen Kolumbianerin Valentina Bedoya präsentiert sich als gelungene Mischung aus Imbiss und Deli mit ein paar wenigen Tischen auf dem Gehweg. An den kleinen Biergarnituren und sonnig gelben Tischen, garniert mit allerlei Saucen und Blumen, kommt bei äußerst herzlichem Personal und mit offensichtlich viel Liebe zum Detail zubereiteten und angerichteten kleinen Speisen echtes Streetfood-Feelig auf. Bedoyas kulinarisches Konzept zeigt sich im Beinnamen: New Latin Cuisine. Dahinter steckt die Idee, traditionelle Gerichte aus den Küchen Kolumbiens, Brasiliens, Argentiniens und Mexikos modern zu interpretieren. Bestes Beispiel hierfür ist etwa Bedoyas Shrimp Mangoviche, eine herzhaft-fruchtige und dabei leicht pikante Version der peruanischen Ceviche mit süßer Mango, knackigem Kohlrabi, kräftig aromatischem Sud, Zwiebel-Julienne, nussigen Kichererbsen, dünnen Karottenstreifen, Koriandergrün und perfekt gegarten Garnelen. Das Ganze steht wie einige andere kaltservierte Gerichte in einem großen Kühlschrank zur Selbstbedienung oder auch zum Mitnehmen bereit. Ein anderes Beispiel sind die kleinen, saftig gebackenen kolumbianischen Bogota Cheese Breads, die mit reichlich Blüten verzierter und Orangenzesten verfeinerter Magic Butter serviert werden. Guacamole gibt’s natürlich auch. Und anders als das, was allzu oft als knoblauchige Avocado-Matsche unter selbem Namen firmiert, macht Bodoyas zitronig frische Version dem traditionsreichen Gericht ganze Ehre. Hinzu kommen noch Bowls, Burritos, Empanadas und natürlich Tacos, von denen wir mit Birria die Version mit saftig-zartem Pulled Beef, dezent gepickeltem Rotkohl, reichlich gebröseltem Hirtenkäse und angenehm fruchtig-pikanter Chipotle Sauce aus geräucherten Jalapenos probieren. Übersaftig und aromatisch ist das mexikanische Fingerfood zwar kaum würdevoll zu verspeisen, doch ungeachtet jedweder Tischmanieren-Tyrannei ist das Wohlfühlschlemmen pur. Wer es süß mag und experimentierfreudig ist, bestellt dazu Horchata Bitchacha. Ein bei heißen Temperaturen ungemein erfrischendes und belebendes mexikanisches Reismilchgetränk mit Zimt und Orangenzeste. Genial.



Enamor, lateinamerikanisch, Nordend, Oeder Weg 51, Tel. 0170/4974735, Mo/Do 11–20, Fr/Sa 11–21, So 11–17 Uhr, Di/Mi Ruhetage