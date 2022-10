Der Restauranttest der Woche

Duble Meze Grill

Raki statt Adler-Shoppen. Im ehemaligen Backstage im Frankfurter Nordend ist mit Duble Meze Grill frische türkische Küche inklusive Live-Musik und reichlich Urlaubsflair eingezogen.

Optisch erinnert nur noch der graumelierte PVC-Boden an alte Tage, ansonsten wurde im ehemaligen Backstage im Nordend kräftig renoviert. Blau-weiße Fliesen, schneeweiße Wände und maritime Dekoration verleihen dem Ecklokal jetzt Urlaubsflair und die Live-Musik am Samstagabend tut ihr Übriges. Kulinarisch ist der Name Programm und so stehen hier Meze, türkische Vorspeisen, im Fokus. Die Kalten werden zur Auswahl auf einem großen Tablett an unseren Tisch gebracht. So schnell stand selten eine Vorspeise auf unserem Tisch. Unsere Wahl, Auberginensalat, Weinblätter und Tzaziki, ergänzen wir mit zwei Gläsern Hauswein. Der weiße ist sommerlich frisch und leicht, der rote überzeugt durch sein vollmundiges Aroma, das gut mit den frischen, butterzarten und leicht säuerlichen Weinblättern harmoniert. Es folgen warme Meze wie in herrlich aromatischem Olivenöl-Knoblauch-Sud auf den Punkt gegarte Gambas im Tonschälchen. Ähnlich überzeugend sind das Zaziki und die gefüllten Riesenchampignons. Für Frische sorgt der Hirtensalat mit Gurke und Tomate, Feta, gehackten Walnüssen und Granatapfelsirup. Alles wunderbar zum Teilen. Wer jedoch lieber vor dem eigenen Teller sitzt, findet auf der Karte viele Fleisch- und Fischgerichte vom Grill, die mit Grillgemüse und Reis oder Kartoffeln serviert werden. Beim Dessert wiederum lohnt es sich zu teilen, da etwa Künefe als in Sirup getränkte üppige Köstlichkeit daherkommt. Das ist traumhaft – und mächtig.



Duble Meze Grill, Nordend, Rothschildallee 36, Tel. 0152/38961488, Di-So ab 18 Uhr