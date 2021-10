Der Restauranttest der Woche

Dining Raum

Ein bewährtes Konzept aus Australien macht jetzt auch in Frankfurt Station: All Day Breakfast vereint Süßes mit Herzhaften. Der Dining Raum ist der vierte und neueste Standort der Dining & Co-Cafés, die ansonsten alle in Sidney zu finden sind.

Was in Sidney funktioniert, könnte auch in Frankfurt passen, so die Überlegung der Besitzer des neuen Brunch-Cafés in der Fahrgasse. Die aus Südkorea stammenden Eigentümer haben bereits viele Jahre im australischen Sidney im Dining & Co. gearbeitet – jetzt soll auch Frankfurt in den Genuss dieser australischen Mischung aus Frühstück und Brunch kommen. Zwischen Galerien und unweit des beliebten Yok Yok wird nun mit selbstgebackenem Bananenbrot und üppigen Ricotta-Pancakes gepunktet. Auf weißen Stühlen von E15 bekommt man ausschließlich Kaffee von Hoppenworth & Ploch serviert. Grundsätzlich muss man alles aus der Karte erst am Tresen auswählen, dort bestellen und bezahlen. Dann sucht man sich einen freien Tisch im klinisch-weißen Gastraum beziehungsweise vor dem Café auf dem Bürgersteig. Beispielsweise frisch gemachte Breakfast Burger sowie Corn Fritters werden dann am Tisch serviert.



Letzteres sind ein kleines Déjà-vu, denn in Butter gebratene dunkle Brotscheiben habe ich als Kind besonders gemocht. Dazu gibt’s zwei Spiegeleier und wahlweise geräucherten Lachs, Halloumi oder Pilze mit Speck, außerdem kräftige selbstgemachte Knoblauchsauce – zur morgendlichen Stunde eine echte Herausforderung. Auch der Burger ist mit Spiegelei, Avocado, Käse und Speck eine komplette warme Mahlzeit, dazu werden auch knusprig-saftige Pommes frites serviert. Bis zum Abend sollte das reichen. Anstelle von Orangensaft wird hausgemachter Eistee aus Passionsfrucht und Hibiskus angeboten, ein sehr aromatischer Durstlöscher. Wer morgens dann doch nicht ganz soviel essen möchte, für den ist ein feines Croissant wahlweise mit Marmelade oder geräuchertem Schinken mitsamt Schweizer Käse im Angebot.



Dining Raum, Fahrgasse 15, Di-So 9-18 Uhr, Montag Ruhetag