Der Restauranttest der Woche

Mehr als Waffeln mit Puderzucker: Afghanische Küche an der Bockenheimer Warte

Info

Die Waffel, Bockenheim, Leipziger Str. 3, Tel. 069/83046870, Mo-So 11:30-21:30 Uhr

Zugegeben, der Name lässt nicht unbedingt auf afghanische Küche schließen. Doch davon sollten sich Gäste nicht abschrecken lassen. Die erste Filiale von Die Waffel eröffnete 2017 in Mainz, dann folgten Dependance in Wiesbaden und Offenbach. Die in der Leipziger Straße in Frankfurt ist neueste und befindet sich in einem ehemaligen Döner-Laden. Etwas sporadisch eingerichtet ist hier nicht unbedingt viel Platz und zudem zur Mittagszeit alles belegt – ein gutes Zeichen.Wir nehmen draußen Platz und bestellen hausgemachte Limonade mit getrockneter Minze und Safran-Limonade mit Ingwer und Kardamom. Während erstere ordentlich frisch daherkommt, ist die zweite leicht würzig. Richtig gut, so darf es auch mit den Gerichten weitergehen. Da ist die Auswahl groß: Mantu, Reisgerichte, Kumpir, Eintöpfe, Nan, Samosas, Bolani, Nachos, Salat und schließlich die namensgebenden Waffeln. Wir entscheiden uns auf Empfehlung des Service für das Reisgericht, getoppt mit Linsencreme und Aubergine mit Paprika, Samosas gefüllt mit Kartoffeln, Linsen und Gemüse sowie für Mantu mit Hackfleisch-Füllung, Joghurt- und pikante Sauce on top. Das Beste am Reisgericht sind die beiden Toppings: Cremige Aubergine und Paprika passen ideal zu den pikanten Linsen.Auch die frittierten Samosas, zu denen es einen leicht scharfen Dip mit Koriander gibt, können überzeugen. Doch wie heißt es so schön? Das Beste kommt zum Schluss und so lassen die Mantu auf sich warten. Als sie dann eine halbe Stunde nach den anderen Gerichten an unseren Tisch kommen, ist die Wartezeit fast vergessen, so gut gefallen sie uns. Für die Waffeln ist da kein Platz mehr, aber wer weiß, vielleicht dann beim nächstem Mal.