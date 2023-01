Der Restauranttest der Woche

Der Grieche – Kousinaki

Multigastronom Nikos Gatzias verkaufte 2011 alle Lokale, um sich ganz auf seine neu eröffnete „Der Grieche – Taverna“ zu konzentrieren. Doch auf einem Bein steht es sich schlecht. 2022 folgte das Gaia und nun die Kousinaki – die „Kleine Küche“. In der Mischung aus Lokal und Imbiss zeigt sich Hellas von seiner lecker-leichten Seite.

Der Grieche, bekanntes Lokal an der Kaiserhofstraße, hat kürzlich ein Schwesterchen bekommen. Es wurde auf den Namen „Kousinaki“ getauft, was kleine Küche bedeutet. Weil es sich an der Fressgass’ befin- det, ist es nur wenige Schritte vom großen Bruder entfernt. Inhaber Nikos Gatzias kann somit problemlos zwischen beiden Betrieben pen- deln. Wobei der Multigastronom grundsätzlich gerne im Service arbeitet. So ist er auch in seiner Neueröffnung hinter der großen Theke anzu- treffen. Sie nimmt fast die Hälfte des Lokals ein, lässt aber genug Platz für einige Stehtische. Das Mobiliar, überhaupt der ganze Gastraum, sind in Erdtönen gehalten und dürften manchen Griechenlandfan an den letzten Urlaub in Hellas erinnern. Das gilt auch für das Angebot aus landestypischen Klassikern. Gefüllte Blätterteigspezialitäten gehören genauso dazu wie Vor- speisen und Salate, Pitas, Platten und Gerichte von Grill. Eine knackig-frische Angelegenheit ist der griechische Bauernsalat: Cocktailtomaten, Gurken, Oliven, Sellerie, Kapern und Feta sind leicht und lecker. Gyros, den griechischen Klassiker schlechthin, gibt es im Pita-Brot oder auf der Platte – und zwar ausschließlich mit Hähnchenfleisch. Das ist mager, saftig und dabei sehr würzig. Auf dem Teller wird es mit Bauernsalat, knusprigen Pommes frites und einem Zaziki kombi- niert, das eher mild daherkommt. Bliebe noch Moussaka, ein Auflauf aus Auberginen und Rinderhackfleisch, der sich als ebenso aromatisch wie herzhaft entpuppt. Den entstandenen Durst löschen Bier, Wein und Schnaps hauptsächlich aus Griechenland. Jámas!



Kousinaki, griechisch, Innenstadt, Große Bockenheimer Straße 31, Tel. 069/91396146, Mo–Sa 11–18 Uhr, So Ruhetag