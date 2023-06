Der Restauranttest der Woche

Chiking

Der neue Korean-fried-King im Frankfurter Bahnhofsviertel: Nach dem Stammhaus in Unterliederbach serviert Chiking nun auch der Elbstraße knusprig frittierte und feurig gewürzte Hähnchenteile.

Nicht nur das Vereinigte Königreich hat einen neuen König, sondern Frankfurt auch: den Chiking. Er residiert ganz volksnah im Bahnhofsviertel, in wenig majestätischen, aber zweckdienlichen Gemächern. Genau genommen ist das neue Restaurant eine Filiale der gleichnamigen Lokalität in Unterliederbach, und hier wie dort kommt vor allem eins auf den Teller: korean fried chicken. Solide Beilagen von Pommes bis Coleslaw gibt es zwar auch, aber spielen hier wie dort nur eine Nebenrolle. Der Thron gehört dem Hühnchen, das hier krachend-knusprig frittiert und in diversen Variationen serviert wird. Ein Klassiker ist das Yangnyeom Chicken mit süß-scharfer Sauce, wobei man den Schärfegrad selbst bestimmen kann. Achtung: Selbst Medium-Schärfe ist nichts für zart Besaitete. Deutlich weniger spicy ist das Snow Cheese Chicken, dessen Namen von seinem feinen Coating mit Mozzarella und Cheddar-Käse herrührt. Schade: Das Kkam Dak, also gegrilltes Hühnchen mit süß-scharfer-Marinade und koreanischem Mehlkuchen, klingt auch spannend, ist aber nur als große Portion erhältlich, und wird deshalb lieber in einer größeren Gruppe bestellt, am besten als Anju, also als Snack zum Drink. Das Chicking hat nämlich eine beachtliche Auswahl an Soju. Wem der koreanische Spirituose-Klassiker im Original mit 20 Prozent zu heftig ist, kann auf andere Sorten ausweichen, die nicht nur einen geringeren Alkoholgehalt aufweisen, sondern auch mit diversen Früchten von Erdbeere bis Pflaume aromatisiert sind. Wir sagen Prost – und trinken auf ein langes Bestehen des Hühnerkönigs und seines freundlichen Hofstaats.



Chiking, koreanisch, Bahnhofsviertel, Elbestraße 14, Tel. 40356195, Mo–Do/So 11.30–23, Fr/Sa 11.30–2 Uhr