Der Restauranttest der Woche

Casa de Rosé

Die letzte Perle am Opernplatz ist eine Tapas Bar der besonderes Art. Mit dieser Location ist die Perlenkette an der Westseite der Alten Oper zu Ende. Die letzten Räumlichkeiten kurz vor dem Sofitel Frankfurt verspricht südeuropäisches Flair.

Neben dem kürzlich am Opernplatz eröffneten Alfio’s ist jetzt eine Tapas-Wein-Bar mit buntem wie ausgefallenem Ambiente eingezogen. Dahinter steckt das Betreiber-Duo Adnan Sejfic und Dennis Rimonti vom Via Monte Napoleone. Der Gastraum ist bis ins kleinste Detail durchgestylt, die Fußbodenfliesen wirken wie ein weicher Teppich mit Palmenmuster, die riesigen weißen Deckenleuchten sehen aus wie tropfende Stalaktiten, passend zu den kleinen Glasschirmen der Tischlampen, die wie fließender Stoff wirken. Plüschige Sessel wechseln sich ab mit roten und mintfarbenen Bistrostühlen. Zur überschaubaren Tapas-Karte werden nur drei offene Rosé- sowie je vier Weiß- und Rotweine offeriert. Auf der Weinkarte mit rund 200 Positionen, darunter auch hochpreisige Tropfen, sind es dann doch knapp zwanzig verschiedene Rosés, auffällig viele aus der Provence, nur wenige aus Spanien und Italien. Zum offenen Wispering Angel genießen wir irische Oysri-Austern und gönnen uns fein-cremige Fois Gras samt Feigen-Confit und buttrigem Brioche. Noch besser schmeckt die Krustentier-Bisque, die stilecht in einer größeren Kaffeetasse serviert wird. Dazu Garnelen mit Tomaten und Estragon auf Baguette, geschmacklich ein Volltreffer. Auch der grüne Spargel mit seidenem Onsen-Ei und kräftig aromatischem Parmesan-Schaum gefällt uns gut. Dafür schwächelt die eher fade, konfierte Maishuhnbrust unter intensivem Safran-Schaum. Das machen vier nette Petit Fours schnell wieder wett. Dazu gibt es perfekten Espresso Macchiato aus wunderschönen Tässchen, die genauso wie das Essgeschirr und die Gläser, alle von Pols Potten, ein bisschen an Alice im Wunderland erinnern.



Casa de Rosé, mediterran, Innenstadt, Opernplatz 14, Tel. 0151/ 17610686, Mo–Mi/So 11–24, Do 11–1 Uhr, Fr/Sa 11–2