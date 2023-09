Der Restauranttest der Woche

Café Wolke

Am oberen Ende der Ausgehmeile auf der oberen Berger Straße hat mit dem Café Wolke ein echter Wohlfühlort eröffnet – inklusive großem, rein vegetarischem und veganem Angebot.

In Bornheim hat das Café Wolke neu aufgemacht. Noch ist es ein Geheimtipp, aber man braucht kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass sich die Qualität der Speisen und die Gastfreundschaft des Betreiberpaares herumsprechen werden. Noch lassen sich die Sandwichs und Stullen, das goldene Porridge oder die kleinen Beilagen in aller Ruhe genießen. Keine Speise steht hier zufällig auf der Karte. Alle sind liebevoll angerichtet und gekonnt abgeschmeckt. Das Brot des Avocado-Sandwich ist dünn geschnitten und goldbraun geröstet, das Labneh ist mit Sumach, Minze und Granatapfelkernen garniert, und erfreut nicht nur das Auge, sondern schmeckt ebenso leicht würzig und fein, wie die Erbsencreme. Die Acaibowl mit Banane, Maracuja und Erdnuss entführt einen ins Reich der tropischen Früchte und die Linsensuppe wird klassisch mit getoastetem Fladenbrot und einem Schnitz Zitrone serviert. Das Café Wolke präsentiert sich als Ort der achtsamen Schlemmerei, an dem der Stress der Großstadt in den Hintergrund rückt. Hier wird die allerorten geführte Rede von Nachhaltigkeit und ökologischem Bewusstsein wirklich umgesetzt – einfach, weil eine vegetarische, größtenteils vegane Küche, nicht nur sinnvoll, sondern auch ausgesprochen lecker ist. Es wird am Publikum liegen, sich auf den Rhythmus und den Vibe des Café Wolke einzulassen, um die zärtliche Atmosphäre des Neuen, die jetzt noch über allem liegt, nicht zu gefährden. Die leckeren Speisen und die vielen starken Details, wie das stilsichere Eisteeglas oder das rosa Himalayasalz im Salzstreuer dürften dabei ebenso helfen, wie die kleine Auswahl an Drinks, die das Café Wolke auch als einen Ort des gepflegten Daydrinking geradezu prädestiniert. Eine wahre Bereicherung für die obere Berger Straße.



Café Wolke, Bornheim, Berger Str. 253, 069/76065247, Mi-Sa 9.30-18, So 10-17 Uhr, Mo/Di Ruhetage