Der Restauranttest der Woche

Café Fiore

In zentraler Lage am Paulsplatz hat im Juni das Café Fiore eröffnet. Mit italienischem Kaffee, Panini und Aperitifs, Flanier-Kino und gemütlichen Sitzplätzen zwischen schattenspendenden Plantanen, bringt das kleine Café eine Prise Urlaubsgefühl in die Frankfurter Altstadt.

Zentraler geht es fast nicht. Am oberen Ende des Paulsplatz an der Ecke zur Berliner Straße hat im Juni das italienische Café Fiore eröffnet. Ein idealer Standort, würden die Frankfurterinnen und Frankfurter nicht zu oft die zentralen Touri-Hotspots der Stadt meiden. Zu Unrecht, möchte man sagen. Das Fiore ist eine nette Probe aufs Exempel. Nach einem aufwendigen Umbau erstrahlt der kleine, helle Gastraum mit massiver Steintheke und großer Fensterfront im schlichten Look eines modern schicken Cafés. Während der bestuhlte Gastraum eher zum schnellen, qualitativ soliden Espresso und einem frischen Croissant im Stehen einlädt, sitzt es sich auf den gemütlichen Stühlen unter großen Sonnenschirmen zwischen den Platanen auf dem Paulsplatz fast wie auf einer großen Piazza – Flanier-Kino inklusive. Wir genießen einen eiskalten Aperol Spritz, schön dekoriert mit Orange und Basilikum, und tatsächlich: es kommt so etwas wie Urlaubsgefühl auf. Trotz der Lage wirken die Preise der kleinen Speisekarte fair. Auf der Karte finden wir neben den gängigen Kaffeevariationen und hausgemachten Limos, rheinhessische Weine sowie Kuchen und kleine Snacks. Das Panini mit Tomate, Mozzarella und Pesto ist kross getoastet, innen saftig, aromatisch und keine schlechte Idee für künftige Mittagspausen oder als kleine Begleitung zum Apero am Feierband. Wir können dem freundlichen und aufmerksamen Betreiber nur wünschen, dass „Locals“ wie wir auch diesem Teil der Stadt eine Chance geben. Bis dahin genießen wir die freie Platzwahl und das wuselige Treiben zwischen Berliner und Römer. Chin chin!