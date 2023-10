Der Restauranttest der Woche

Cà phê, oi!

Die Sachsenhäuser Kaffee-Szene wächst weiter. Mit Klassikern, ausgefallenen Kreationen und vietnamesisch-inspirierten Gerichten ist seit kurzem das vietnamesische Cà phê, ơi! in der Textorstraße am Start.

Sachsenhausen ist als Zentrum der Frankfurter Apfelweinkultur bekannt. In letzter Zeit hat das Stöffche allerdings Konkurrenz bekommen, und zwar von Kaffee. Zahlreiche auf qualitativ hochwertigen Kaf- fee spezialisierte Neueröffnungen wie das Retablo oder Dot. zeugen von einem Trend. Neu hinzugekommen ist das cà phê, ơi!. In dem gemütlichen eingerichteten vietnamesischen Café von Quynh Nguyen und Ehemann Christopher Erhardt-Nguy gibt es neben Cappuccino, Flat White und Americano auch Ausgefalleneres wie den „into the woods“, ein Cold Brew mit Matcha Creme, oder auch vietnamesischen Kaffee. Wir entscheiden uns für Coconut Coffee, einen erstklassigen Eiskaffee mit leicht süßer Kokosmilch. Von der Frühstückskarte wählen wir das Banh Mi, ein mit Gemüse, Kräutern und Fleisch belegtes Sandwich, dass hier anstelle des in Vietnam üblichen Baquettes im Croissant serviert wird. Während Karotten-Julienne, Koriander und eingelegte Zwiebeln Frische ins Croissant bringen, runden Bacon, Spiegelei und Pastete das ganze herzhaft ab. Solide, aber nicht wirklich besonders ist hingegen das deftige Frühstück mit knusprig gebackenem Brot, Käse, Schinken und Aufstrich. Wer zur Mittagszeit kommt, kann alternativ aus drei wechselnden Mittagsgerichten wählen. Allerdings empfiehlt es sich, noch Platz für ein Stück hausgemachten Kuchen zu lassen. Der Kaffeekuchen ist nicht zu süß, dafür saftig, hat eine leichte Kaffeenote und erinnert an Bananenbrot. Am Ende steht für uns fest: Wir kommen gerne wieder nach Sachsenhausen – fürs Stöffche und für Kaffee.



Cà phê, oi!, vietnamesisch-international, Sachsenhausen, Textorstraße 80, Tel. 069/71161150, Mo/Mi–So 9–18 Uhr, Di Ruhetag