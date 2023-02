Der Restauranttest der Woche

Brew Delite

Auf Cava und Schinken folgen Cappuccino und Croffles: Mit Brew Delite ist ein Café im ehemaligen spanischen Spezialitätenladen auf der Berger Straße eingezogen.

Knapp drei Jahre lang erwartete Fans der iberischen Halbinsel in der Berger Straße 113 ein Kleinod spanischer Spezialitäten. Doch das El Jamonero ist inzwischen Geschichte und nicht nur der Duft von Iberico-Schinken verflogen. Mit dem Brew Delite ist die Einrichtung vielen Holzelementen und einer großen Kaffeemaschine gewichen. Besonders gemütlich sitzt es sich im hinteren Bereich, wo eine lange Holzbank mit kleinen Tischen den Raum füllt – das Ganze mag fast an ein Yoga-Studio auf Bali erinnern. Doch wir sind in Bornheim und neugierig auf eine Besonderheit des Cafés: Croffles – eine Fusion von Waffel und Croissant. Diese werden in unserem Fall mit Beeren serviert. Das Ganze entpuppt sich als pfiffige Alternative zu herkömmlichen Waffeln, ist dabei aber auch deutlich kompakter und zur Mitte eher teigig als fluffig. Der Matcha Latte dazu ist gut gemacht und auch der Espresso samt feiner Crema verleiht dem „Brew“ im Namen des Cafés seine Daseinsberechtigung. Lediglich beim Filter hätten wir dementsprechend etwas mehr Aroma erwartet. Der Kirsch-Streuselkuchen hingegen ist schön saftig und lediglich – da Hefeteig als Boden –

am Rand etwas trocken. Die Auslage in den Vitrinen ist ein Hingucker: Dort befinden sich neben bunten Focaccias auch mehrere Versionen „Detoxwasser“, stilles Wasser, das beispielsweise mit Spirulina, Rosmarin und Heidelbeeren angereichert und dadurch intensiv blau wird. Genau das Richtige, für alle, die es besonders mögen – ansonsten gibt es auch ganz klassisch eine frische Stulle mit Lachs.



Brew Delite, Café, Bornheim, Berger Straße 113, Di-Fr 9-18, Sa/So 10-18 Uhr, Mo Ruhetag