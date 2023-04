Der Restauranttest der Woche

Bozz Burger

Blockschrift, Goat und No Limits sind nicht nur Lieder der Frankfurter Rap-Legende Azad, sondern auch Burger. In seinem ersten eigenen Laden in der Berger Straße setzt der Musiker seit Anfang März auf üppige und verrückte Geschmackskombinationen.

Was Gangster-Rapper wohl essen, wenn sie richtig Hunger haben? Im Falle der Frankfurter Rap-Legende Azad Azadpour alias Azad ist das nun kein Geheimnis mehr. Der ist nämlich vor Kurzem ins Gastgewerbe eingestiegen und hat im ehemaligen Burger for U auf der Berger Straße Bozz Burger eröffnet. Zur Auswahl stehen zehn Burger, die nach Liedern und Alben des Inhabers benannt sind und allesamt mit Beyond-Meat- statt Fleisch-Patty bestellt werden können. So gibt es zum Beispiel den scharfen „Goat“, benannt nach dem letzten Album des Rappers, „Zu wild“ mit Rinder-Bacon, Halloumi und Trüffelmayo oder „No Limits“ mit Mozzarella, Jalapeños und Guacamole. Alles ganz nett, doch was uns wirklich interessiert ist „Blockschrift“: Ein Cheeseburger getoppt mit Rinder-Bacon und einem Knoppers – ja, genau, dem „Frühstückchen“. Die Kombination aus süßer, geschmolzener Schokolade und fettig, würzigen Fleisch ist ungewohnt und vielleicht eher das Richtige nach einer wilden Partynacht. Alles andere als ein Hochstapler ist der „Who’s the Bozz“. Mit drei Rinderpattys, Rinder-Bacon, Cheddar, Spiegelei, frittierten Zwiebelringen, Karotten und Jalapeños bringt er einiges an Höhe auf den Teller. Das Fleisch ist saftig und gut gewürzt, was der Rucola anstelle des Standard-Eisbergsalats noch unterstützt. Auch die Süßkartoffel-Pommes und die wunderbar saure Zitronenlimo überzeugen uns. Satt wie ein Gangster-Rapper waren wir am Ende allemal.



Bozz Burger, Nordend, Berger Straße 70, Tel. 069/21000039, Mo-Sa 12-22, So 12-21 Uhr