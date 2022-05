Der Restauranttest der Woche

Bombay Curry & Tandoori

Das „Bombay“ ist umgezogen und hat im Gallus auf dem Güterplatz zwischen Skyline Plaza und Mainzer Landstraße neue Wurzeln geschlagen. Wie am alten Standort in der Speyer Straße kommen indische Küchenklassiker auf den Tisch – preiswert, gut gemacht und schnell.

Was sind die Kriterien für gutes Essen in der Mittagspause? Schnell muss es gehen, preiswert sollte es sein und natürlich gut schmecken sollte das Ganze. Im Gallus rundum die Mainzer Landstraße herum, zwischen Hauptbahnhof und Skyline Plaza, ist die Auswahl an unterschiedlichen Imbissen, Cafés oder Restaurants groß. Eine Wahl zu treffen, kann da schon mal schwierig werden. Das Bombay Curry & Tandoori am Rand des Güterplatzes findet man nicht auf Anhieb, macht aber sofort neugierig und – das sei schon hier verraten – lohnt einen Besuch. Aus der übersichtlich gestalteten Karte wählen wir klassisches Chicken Tikka Masala mit Reis und als Beilage Blumenkohl mit Kartoffeln. Das Curry mit saftigen Hähnchenstücken ist würzig und nur leicht scharf, genau wie auf der Speisekarte beschrieben. Sowohl Blumenkohl als auch Kartoffeln sind noch bissfest und eine gute Ergänzung. Auch das Mango Chicken Curry erfüllt die Erwartungen: Die Sauce ist angenehm fruchtig und die Hähnchenstücke ebenfalls saftig. Als Beilage wählen wir pikant gewürzte grüne Bohnen, die gut zur Mangosauce passen. Trotz der üppigen Portionen bestellen wir noch Naan-Brot mit Butter. Ebenfalls ein Volltreffer. Während wir kleine Stücke von dem noch lauwarmen, weichen Fladenbrot abreißen, lassen wir den Blick durch den Raum schweifen. Obwohl sich mittlerweile eine Schlange von der Tür bis zur kleinen Theke gebildet hat, muss kein Gast lange auf sein Essen warten. Was die beiden anderen Kriterien betrifft, sind wir ebenfalls zufrieden: Mit zehn Euro ist der Preis für die Currys vollkommen fair und geschmacklich haben wir nichts auszusetzen.



Bombay Curry & Tandoori, Gallus, Hohenstaufenstraße 2, Tel. 069/74225938, Mo - Fr 11 - 14.30 Uhr, Sa/So Ruhetage