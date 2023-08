Der Restauranttest der Woche

Bam Bam Keb'up

Bam Bam Keb'up ist neu in der Berger Straße, nach einer Filiale in Heilbronn gibt es jetzt auch eine in Frankfurt. Neben allseits beliebten Klassikern wartet so manche kulinarische Überraschung. Wir waren vor Ort.

Den Geschmack Berlins, den gibt’s seit Neustem in der Berger Straße bei Bam Bam Keb’up – so das Versprechen des aus Heilbronn stammenden Döner-Imbiss-Konzepts. Im Grunde optisch kaum zu unterscheiden von anderen modernen Dönerläden mit durchdesignter Einrichtung, irritiert das große Schild mit dem Maskottchen, das verblüffende Ähnlichkeit mit Baloo aus Disneys Dschungelbuch aufweist. „Baloos“ Kleidung scheint wiederum der Zeichentrickserie Familie Feuerstein zu entstammen. Das Personal ist sehr herzlich und aufmerksam. Neben Kebab, Lahmacun, Pide und Pizzen stehen sogenannte „Seelen“ auf der Karte. Bei Letzterem handelt es sich um eine Art Döner-Calzone. Highlight der Speisekarte und definitiv instagrammable ist der Cheezy Keb'up, eine mächtige Dönertasche mit Käsesaucen-Topping. Den müssen wir probieren und ordern dazu eine Falafel Box, eine Seele mit Sucuk und Pommes frites. Während man innen eher spartanisch sitzt, lädt der Außenbereich auf der belebten

Berger Straße zum Essen im Freien ein. Der Cheezy Keb'up kommt mit frischem Salat, durchschnittlichem Dönerfleisch und knusprigem Fladenbrot. Die grellgelbe Käsesauce ist etwas für Fans von gehaltvollen Saucen. Besser gefallen uns die mit Kurkuma gewürzten, kross frittierten Falafel. Mit der Cocktailsauce on top hat man es allerdings etwas zu gut gemeint. Die Pommes sind solider Standard. Die Seele Spezial punktet mit Zwiebeln, Schafskäse und Jalapenos und kommt samt Knoblauch-, Kräuter- und Chilisauce. Ob das insgesamt der Geschmack von Berlin ist? Die Frage lassen wir an dieser Stelle offen.



Bam Bam Keb'up, international, Nordend, Berger Straße 116, Tel. 069/15343608, Mo–So 11–22 Uhr