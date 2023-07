Der Restauranttest der Woche

Backyard by Sunny Side Up

Wer dem grauen Alltag entfliehen will, kann das in der neuen Outdoor-Location des Sunny Side Up im Westend wunderbar tun. In der Hinterhofoase setzet das Betreiberehepaar auf vegetarischen Lunch und Drinks zum Afterwork.

Seit der Eröffnung der ersten Location von Sunny Side Up vor bald vier Jahren ging es für das vegetarisch-vegane Café-Konzept stetig bergauf. Nach einer zweiten Filiale im Nordend haben die Betreiber, Ana Maria und Dennis Myers del Álamo, mit dem Backyard by Sunny Side Up eine dritte Dependance als reine Outdoor-Location eröffnet. Während der Fokus der beiden anderen Lokale auf veganem und vegetarischem All-day-Frühstück und -Brunch liegt, dreht sich im Backyard unweit der Alten Oper alles um Lunch und Afterwork. Der Springbrunnen in der Mitte, um den herum sich die kleinen Tische reihen, der Barcontainer, das viele Grün und strahlende Gelb verwandeln den kleinen Platz zwischen grauen Bürogebäuden in eine kleine urbane Oase. Die Getränkekarte bietet neben dem üblichen Kaffee und Tee viele frisch gepresste Säften und hausgemachte Limos, Eistees und Schorlen. Ein breites Angebot an Drinks und Weinen lockt zum Afterwork und Day-drinking. Wir sind zum Lunch hier und nehmen mit erfrischender Sunny Lemonade mit Orange, Zitrone, Ingwer und frischer Minze vorlieb. Von der Karte mit diversen Sandwichs, veganen Currys, bunten Bowls und Salaten für einen sommerlich leichten Lunch bestellen wir zügig servierten Hummus-Antipasti-Toast in Gestalt von gegrilltem Sauerteigbrot mit pikantem Curry-Hummus, würzigem Grillgemüse, gerösteten Walnüssen, Harissa-Mayo, Granatapfelkernen und Kresse als Topping. Dazu gibt es knackigen Romana-Wildkräutersalat mit Kirschtomaten, Rote Bete, geraspelten Karotten und angenehm süß-säuerlichem Mango-Dressing. Als Nachtisch wählen wir Raw Cake Mango-Maracuja-Cocos-Cheese, der nicht zu süß daherkommt. So müsste eigentlich jede Mittagspause aussehen.



Backyard by Sunny Side Up, international, Westend, Bockenheimer Landstraße 19 (Kettenhofweg 12), Tel. 20737684, Mo–Fr 8–17 Uhr, Sa 9–17 Uhr, So Ruhetag