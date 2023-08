Der Restauranttest der Woche

Alejandro’s Mexican Kitchen & Bar

Die Betreiber des Avocateur im Oeder Weg haben ihr Konzept um ein mexikanisches Restaurant direkt nebenan erweitert. Im Alejandro’s gibt es nicht nur Guacamole, Tacos und Co., sondern auch eine Portion „instagrammable“ obendrauf.

Bunte Tellerkreationen, atemberaubende Sonnenuntergänge, fernweh- weckende blaue Lagunen – alles, was sich besonders gut für Posts in sozialen Netzwerken eignet, bezeichnet man als „instagrammable“. Sie wollen ein ansehnliches Beispiel? Dann sind in Alejandro’s Mexican Kitchen & Bar genau richtig. Ob die bunten Sombreros an der Wand, die Korblampen, die in verschiedenen Formen von der Decke baumeln, oder die Tacos und Burritos auf den Tellern, alles ist wie gemacht zum Fotografieren und anschließenden posten. Auch in der ersten Location der Betreiber, dem Avocateur direkt nebenan, gehört „Instagrammability“ zum Kernkonzept. Allerdings sind wir nicht zum Fotografieren, son- dern zum Essen hier und fragen uns: Hält die Küche, was die Optik verspricht? Wir starten mit Tortillachips nebst Guacamole, die direkt am Tisch vom Kellner zubereitet wird. Weiter geht es mit dem „Taco Barbacoa“, laut Karte drei Soft-Tacos gefüllt mit würzig mariniertem Rindfleisch, BBQ-Sauce, Radieschen, Zwiebeln, Koriander und Limette. Optisch hervorragend. Geschmacklich ergänzt sich die Frische von Limette, Koriander und Radieschen gut mit dem zarten Fleisch. Allerdings sind die Tacos alles andere als „soft“. Stattdessen ist der Rand so hart, dass er beim Falten bricht, während die Maisfladen in der Mitte so durchgeweicht sind, dass sie kaum die leckere Füllung halten können. Besser ist da der „Burrito Pollo“ mit saftigem Hähnchen, Grillgemüse, Reis, Salat und Sour Cream. Eine solide Mischung, der es nur ein wenig an Raffinesse fehlt. Optisch ist das Alejandro’s ein Hingucker. In puncto Kulinarik ist noch Luft nach oben.



Alejandro’s Mexican Kitchen & Bar, mexikanisch, Nordend, Oeder Weg 52–54, Tel. 069/60665977, Mo–So 17–23 Uhr