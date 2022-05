Binding-Aktion

Der Restauranttest der Woche

Les deux Dienstbach

Text: Peter Eckhard / Foto: © Dirk Ostermeier

sind zurück. In ihrem neuen Restaurant im Weingut Künstler in Hochheim am Main servieren Jennifer und Nathalie Dienstbach exzellente französische Küche in der Wohlfühlzone zwischen Bistro und Sternerestaurant.