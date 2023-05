Wiedereröffnung mit neuem Küchenchef

Die Villa Rothschild in Königstein im Taunus ist wieder geöffnet. Nach eine corona-bedingten Pause des regulären Betriebs empfangen das Luxushotel und das Restaurant Grill & Health unter Leitung des neuen Küchenchefs Philipp Schlosshauer wieder Gäste.

Die Villa Rothschild in Königstein im Taunus ist aus ihrer langen Pause zurück. Über zwei Jahren stand der reguläre Betrieb still und das Haus konnte lediglich als Eventlocation gebucht werden. Seit dem 19. Mai hat das historische Luxushotel samt dem Restaurant Grill & Health wieder geöffnet. General Manager ist Dirk Schäfer, der genau wie der neue Küchenchef Philipp Schlosshauer zuvor im Falkenstein Grand tätig war, das wie die Villa Rothschild Teil der Hotelgruppe Broermann Hotels ist. Schlosshauer tritt somit in die Fußstapfen von Marcus Zillmann, dem ehemaligen Küchenchef der Villa, der inzwischen im Fünf-Sterne-Hotel Öschberghof in Donaueschingen arbeitet.



Ursprünglich kommt Schlosshauer aus der Nähe von Berlin. Seine Großeltern vermittelten ihm die Leidenschaft für Lebensmittel und fürs Kochen, die er unter anderem im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Vau in Berlin perfektionierte. Seine Karriere führte ihn wenig später in das Restaurant Sra Bua im Hotel Adlon Kempinski Berlin, wo er als Junior Sous Chef unter Tim Raue arbeitete. Nach weiteren Stationen in der Schweiz, Berchtesgarden und erneut Berlin, kam Schlosshauer im August 2020 zur Hotelgruppe Broermann Hotels.



In der Villa Rothschild führt er das Casual-Fine-Dining-Konzept seines Vorgängers fort. Der Fokus der Küche liegt auf Vegetarischem und Grillgerichten mit hessischen Einflüssen. So findet sich auf der aktuellen Speisekarte etwa auf Heu gegartes Kalbsfilet, Bundmöhren mit gegrilltem Spargel und Ebbelwoi-Jus. Dabei achte Schlosshauer auch auf die Verwendung von lokalen und saisonalen Zutaten.



Villa Rothschild Grill & Health, Königstein im Taunus, Im Rothschildpark 1, 06174/29080, Do-Sa 18-22 Uhr, So-Mi Ruhetage