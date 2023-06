Plants & Cakes ist umgezogen

Vegan und handgemacht. Plants & Cakes ist in den Grüneburgweg umgezogen. Nicht nur räumlich, sondern auch kulinarisch haben die Betreiberinnen Silbel Bakanhan und Angela Lederer das Konzept erweitert. Neben veganen Raw-Cakes gibt es jetzt auch einen veganen Mittagstisch.

Wer in Frankfurt veganen Kuchen sucht, kommt an Plants & Cakes nicht vorbei. Vier Jahre lang befand sich das 2019 von Silbel Bakanhan und Angela Lederer eröffnete Take Away Café auf dem Oeder Weg im Frankfurter Nordend. Nun ist das für gluten- und zuckerfreie vegane Raw-Cakes bekannte Café in einen größeren Laden im Grüneburgweg umgezogen.



Neben dem bekannten Angebot mit beliebten Klassikern wie White Choc Peanut Minicake, einem aus Erdnuss, Cashew-Kernen, Datteln und Schokolade bestehendem Raw Cake, oder No-Ghurette Bar, auf der Basis von Cashew-Kernen und Kokos, Erdbeeren und Schokolade, gibt es am neuen Standort nun auch eine veganen Mittagstisch mit Salaten, Eintöpfen und Bowls. Bakahan freut sich und erzählt: „Wir wollten das unsere Gäste mehr Platz haben. Wir haben das auch für unsere Community gemacht!“



Bald soll das Konzept um einen süßen Sonntags-Brunch erweitert werden. Außerdem wollen Bakanhan und Lederer die Räume in Zukunft für Workshops zur Verfügung stellen und dabei die Verpflegung vor Ort anbieten. Inzwischen können die veganen Kuchen auch über einen Online-Shop deutschlandweit bestellt werden. Andere Länder sollen demnächst folgen. Seit Kurzem bieten Plants & Cakes nun auch Do-it-yourself-Kits ihrer Kuchen für zuhause an.



Plants & Cakes, Westend, Grüneburgweg 35, Tel. 069/63349725, Mo–So 10–17 Uhr