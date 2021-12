Vegane Pizza auf der Berger Straße

Die Pizzeria Schlaflos im Nordend eröffnet im Dezember eine neue Dependance auf der Berger Straße. In der nur wenige hundert Meter von der Stammfiliale entfernten „Schlaflos 2“ wird es ausschließlich vegane und vegetarische Pizzen geben.

Noch brennt kein Licht in dem aufwendig renovierten Lokal in der Berger Straße 123. Doch bald soll hier eine zweite Filiale der für ihre veganen Pizzen bekannten Pizzeria Schlaflos eröffnen. Anders als bei der Stammfiliale auf der Höhenstraße, in der auch Schinken, Salami, Mozzarella & Co. auf die Pizzen kommen, wird es in der neuen „Schlaflos 2“ ausschließlich vegane und vegetarische Pizzen geben.Die ursprüngliche Pizzeria Schlaflos auf der Höhenstraße ist seit rund zwanzig Jahren in Betrieb. Bereits vor ca. zehn Jahren erweiterte Inhaberin Beata Torniwicz das Angebot aufgrund wachsender Nachfrage um eine vegane Karte. Heute stehen ganze dreizehn vegane Pizzen auf dem Programm, von Pizza Margherita bis Hawaii. Besonderen Wert legt Torniwicz dabei auf eigene Kreationen. „Wir haben durch Recherche und Ausprobieren leckere vegane Pizzen kreiert. Da steckt viel Zeit und Arbeit drin“, so Torniwicz. Eine dieser Eigenkreationen ist der vegane Pizzadöner mit mariniertem Tofu, Salat, pflanzlicher Joghurtsauce und Zwiebeln angerichtet auf einem Pizzaboden.Anfangs war sich Torniwicz, die selbst Vegetarierin ist, nicht sicher, ob das Konzept aufgehen würde. „Aber die Resonanz war großartig“, erklärt Torniwicz. Letztlich ist das Schlaflos-Konzept insbesondere für Familien oder Gruppen attraktiv, in denen manche Fleisch, andere kein Fleisch aber Käse und wieder anderen keinerlei tierische Produkte essen. Mit der Entscheidung, in der neuen Schlaflos 2 ausschließlich vegane und vegetarische Pizzen anzubieten, geht Torniwicz einen Schritt weiter. Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.In der Stammfiliale auf der Höhenstraße stehen seit knapp zehn Jahren vegane Pizzen auf der Karte. © Wanda Sachs