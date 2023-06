Umzug ins Ostend

Marie Lou verlässt das Gallus

Dealer, Verwahrlosung, Leid und Dreck. Antje Gutenstein von Marie Lou im Gallusviertel hat genug und zieht mit ihrem Lunchspot in den Frankfurter Osten. Bis auf die neue Adresse bleibt sie aber dem Konzept rund um Salatbowls und wechselnde Mittagsgerichte treu.

Seit Sommer 2018 betreibt Antje Gutenstein das Marie Lou in der Ludwigstraße 14, in dem sie viel Wert auf hausgemachte und frische Gerichte wie Quiches und Salta legt. Ihr Laden ist seitdem Anlaufpunkt für Bowl-Liebhaber und Veggie-Fans, die dort ihre Mittagspause verbringen. Auch in FRANKFURT GEHT AUS! empfohlen legt Gutenstein besonders viel Wert darauf, Produkte selbst herzustellen und verarbeitet diese unter anderem auch zu Quiche und bunten Salat-Bowls. Doch damit ist in fünf Wochen Schluss. Das Marie Lou verlässt das Gallusviertel und zieht ins Ostend.



Zuvor war Gutenstein bereits langjährige Betreiberin vom Sandwich-Laden „kleine Anna“, der sich wenige Meter entfernt vom heutigen dem Marie Lou befand. Grund für den Auszug: Nach 16 Jahren im Viertel, sagt Gutenstein, sei der Grund für den Auszug, die zunehmende Verwahrlosung der Gegend unweit des Hauptbahnhofs. Drogendealer vor ihrem Ladenbereich, immer wieder kehrende Sachbeschädigungen, Raubüberfälle auf Passanten und auch diverse schwere Körperverletzungen seien der Alltag in der Ludwigstraße. „Es ist einfach nicht mehr zumutbar, man wird ständig blöd angemacht. Ich selbst wurde zweimal bedroht und sehe mich der Situation einfach nicht mehr gewachsen“, betont sie.



Doch Gutenstein blickt positiv in die Zukunft. Mit dem Marie Lou zieht sie in die Hanauer Landstraße 134. Ihr neuer Vermieter ist Immobilienentwickler und Geschäftsmann Ardi Goldmann, den nach dem Auszug des Vormieters Bens Burger das Konzept von Marie Lou überzeugt habe, so Gutenstein. In der neuen Location gibt es dann nicht nur einen eigenen Parkplatz, sondern auch einen gemütlichen Hinterhof.



Bei all den Neuerungen, führt sie das bewährte kulinarische Konzept des Marie Lou auch im Ostend fort. Die Salate und hausgemachten Gerichte der wechselnden Tageskarte werden, durch getoastete Stullen, wie es sie früher in der kleinen Anna gab, ergänzt. Nach einer kurzen Auszeit zwischen September und Oktober will Gutenstein das Marie Lou in der Hanauer Landstraße dann offiziell eröffnen.



Marie Lou, Gallus, Ludwigstraße 14, Mo-Do 10:30–16:00 Uhr