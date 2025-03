In der Habsburgerallee ist mit dem Ajda eine Bar-, Frühstücks und Eventlocation eingezogen. Im ehemaligen Destino können Gäste ab sofort spanische Tapas und türkische Meze bei abendlicher Livemusik genießen.

Neuer Name, neues Konzept



Info

Ajda Breakfast-Restaurant-Bar, Bornheim, Habsburgerallee 9, Di-Do & So 18-24 Uhr, Fr/Sa 18-2 Uhr, Uhrzeiten für Frühstück/Brunch folgen



Pinar Bayir und ihr Cousin Ugur Özcan hatte schon lange den Wunsch, sich mit ihrem eigenen Gastronomiebetrieb selbstständig zu machen. Durch einen Zufall haben sie die Möglichkeit bekommen, die Destino Tapasbar in Bornheim zu übernehmen. „Meine Generation kennt das Destino noch von vor 20 Jahren, das war die Adresse, das war das Wohnzimmer“, sagt Pinar Bayir. Gemeinsam mit ihrem Cousin und dessen Ehefrau Bahar Özcan will sie der Tapasbar und Eventlocation neuen Glanz verleihen.Unter dem Namen Ajda will das Trio das Konzept der ehemaligen Destino Tapasbar erweitern, den Fokus auf kleine Vorspeisen jedoch bewahren. Da die neuen Inhaber türkischstämmig sind, wollen sie die Einflüsse der türkischen Ess- und Feierkultur mit in die Kult-Tapasbar bringen. Doch keine Sorge, die spanischen Tapas bleiben den Gästen auch im Ajda erhalten. Allerdings wird die Speisekarte ab sofort durch türkische Meze und ein traditionelles Serpme Frühstück erweitert. Zahlreiche kleine Gerichte, Beilagen und Dips werden im Rahmen des neuen Frühstücks- und Brunch-Angebots aufgetischt. Dabei sorgt eine Tee-Flatrate dafür, dass sich Gäste durch das Sortiment probieren können.Kleine Häppchen, perfekt zum Teilen. © Seray AltinokFreitags und samstags können die Gäste ihr Essen bei abendlicher Live-Musik genießen. Während es am Freitag eher bei entspannter Housemusik bleibt, verwandelt sich das Ajda am Samstagabend in eine türkische Taverne: Türkische und internationale Musikklassiker sollen die Gäste zum Tanzen animieren. Obwohl sich das Samstagabendprogramm nicht nur auf den Eventbereich der Lokalität beschränkt, ist den Inhabern wichtig, dass die Gäste ihr Essen auch in Ruhe genießen können: „Wir wollen wirklich, dass die Leute in Ruhe essen und währenddessen schöne Musik hören“, bestätigt Ugur Özcan. Wer tanzen will, wird allerdings nicht aufgehalten.Der Eventbereich soll neben Musikauftritten auch für andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Comedyshows oder Vernissagen genutzt werden. Darüber hinaus kann der Raum natürlich weiterhin für Privatfeiern und Firmenevents gebucht werden.